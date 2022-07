Els bombers del Parc de Manresa, en peu de guerra / Arxiu

Els bombers del Parc de Manresa han escrit una carta oberta en què carreguen contra les administracions i també contra Aigües de Manresa ja que els fan culpables de la situació "precària" en què es troben.

Entre altres coses afirmen que des de fa 40 anys la xarxa d'hidrants, és a dir, la boca d'incendi per la qual obtenen l?'igua, "no té pressió". Això implica que triguin aproximadament una hora per omplir el camió daigua. I d'aquesta pressió n'és responsable Aigües de Manresa.

Tenint en compte les amenaces de foc que recorren molts llocs de Catalunya, aquesta queixa està més que justificada i els Bombers lamenten que no s'hagi fet res sobre això per resoldre aquesta situació.

LA CARTA DELS BOMBERS DEL PARC DE MANRESA TITULADA: ELS NOSTRES FOCS I EL MIRACLE DE LA LLUM



El Parc de Bombers de Manresa és el més antic del país amb més de 160 anys d'història . La seva ubicació actual, al polígon del Guix, ja sobrepassa la quarantena. Avui que, tristament, el nostre cos és notícia, volem explicar-vos un problema greu que, incomprensiblement, està enquistat a les nostres instal·lacions.



Oi que ningú no entendria que a un hospital no li subministressin guants de làtex, material de cura, oxigen medicinal o altres eines imprescindibles per dur a terme la seva tasca quotidiana?

Doncs resulta que al Parc de Bombers de la capital del Bages, que cobreix un volum de territori gens menyspreable, anem mancats d'un element totalment essencial per poder desenvolupar la nostra feina habitual: l'aigua. La xarxa d'hidrants que ens permet omplir els camions d'aigua no té pressió . I això no ve d'ara: fa quaranta anys que estem amb aquest problema.



Ni tres alcaldes diferents; ni quatre caps de la Regió d'Emergències Centre (REC) -on s'adscriu el Parc de Manresa-; ni un nombre difícil de recordar de consellers amb càrrecs de confiança i sous difícilment justificables; cap d'ells no ha estat capaç de posar-se d'acord per resoldre el fet d'haver d' esperar pràcticament una hora per omplir un camió .



Però no patiu: com diu la dita, els bombers tenim unes idees molt nostres, així que cada cop que tornem d'un servei amb els vehicles mig buits o completament secs, passem per algun polígon industrial o per algun hidrant (boca d'incendi) de la ciutat per proveir-nos d'aquest preat recurs . No sense generar, de vegades, petites molèsties en la circulació.



Ens hem acostumat a treballar de manera precària en molts aspectes. No patim ni més ni menys mancances que els col·lectius de mestres o metges, però no per això volem seguir en silenci davant d'un problema, aparentment fàcil de resoldre, entre administracions que són incapaços de posar-se d'acord .



Diran que hi ha un projecte de construcció d'un nou parc de Bombers , i nosaltres els respondrem que també hi havia un projecte de 12 milions d'euros per renovar les nostres instal·lacions obsoletes que s'havia d'executar l'any 2007, i que finalment no es va dur a la pràctica malgrat el dineral que va costar. En aquest sentit, si tenim en compte el context econòmic actual , permeteu-nos que no siguem massa optimistes de cara a aquest suposat nou projecte.



I sí, ens dol aprofitar-nos del patiment de veïnes i veïns en aquests darrers incendis, però l'angoixa és compartida i ho intentem minimitzar amb tots els recursos disponibles . Tot i la calor, l'estrès i les mancances estructurals, a cada moment donem el millor de cadascun de nosaltres.



Així que, senyor Santi Leonart (Cap de la REC); senyor Marc Aloy (alcalde de Manresa) i senyor Joan Ignasi Elena (conseller d'Interior), us instem a posar fil a l'agulla ia resoldre l'actual problemàtica. Segur que ha llegit sobre la sequera que va patir Manresa durant la primera meitat del segle XIV. Els pagesos depenien de la pluja i per pal·liar la manca de precipitacions es van posar d'acord amb les institucions per fer arribar l'aigua a través d'una sèquia. No obstant, la seva construcció no va rebre l'aprovació del bisbe de Vic. La resta de la història ja la sabeu. Els bombers i bomberes del Parc de Manresa esperem no haver de recórrer a cap miracle . VOLEM AIGUA I LA VOLEM JA!



Ànims a tots i totes aquelles que han patit pèrdues en aquests focs i gràcies infinites a tots aquells col·lectius que ens presta la seva ajuda quan van tan mal dades, especialment a les ADF , que actualment es troben en un conflicte obert amb la cúpula de Bombers i no amb la gent del cos.



A tothom, molta força!



Bombers del Parc de Manresa