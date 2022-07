Poblenou / Euorpa Press

Els veïns de Poblenou s'estan queixant de què, en només una setmana, han desaparegut fins a una desena de tapes d'embornals del carrer. Com a mínim, aquest és l'últim recompte efectuat des que trobessin a faltar cinc al carrer de Bolívia i a la rambla del Poblenou, i tres més al carrer de Tànger i a l'avinguda Diagonal. Fonts municipals han confirmat a Betevé que les peces han estat robades.

Fins al moment, s'està senyalitzant amb cons la manca d'aquestes peces amb l'objectiu que ningú prengui mal quan camini per aquests carrers.

Per ara, no hi ha indicis de qui pot estar efectuant aquests robatoris, però hi ha temors a que es tracti d'una onada de robatoris de coure.