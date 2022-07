Tornem a viatjar amb avió. Foto: Arxiu

Els aeroports s'han tornat a omplir , per la temporada estival i perquè la part més dura de la pandèmia sembla (sembla) que ha quedat enrere. Molts avions, per tant, s'omplen per portar-nos al nostre destí de vacances. Però quan arribem al seient... hi ha res que ens molesta? El portal Passport-Photo ha publicat el resultat d'una enquesta, feta a més de 1.000 passatgers, que de forma majoritària han respost que no poden suportar coses com els veïns tossen o l'ús incorrecte de la mascareta.

Tres de cada quatre enquestats (el 76%) han dit que una de les coses que més molesten en els viatges amb avió són "els passatgers que no es tapen la boca en tossir o esternudar" . Un percentatge una mica menor, el 67% , assegura estar "descontent amb les restriccions de viatge canviants, com els requisits de proves Covid (un 66%) i molest amb aquells (un 70%) que no respecten la distància de seguretat en moments com l'embarcament".

Foto: Passport-Photo

Un cop a bord, la situació pot variar en funció de la durada del vol. Òbviament, un trajecte nacional, amb una durada màxima d'una hora, no és comparable al que passa en vols que impliquin creuar oceans i canviar de fus horari.

El 36% dels enquestats asseguren que han de passar entre 3 i 4 hores abans de començar a sentir-se incòmodes pel comportament irregular dels veïns de seient . Per posar-ho en context, això és el que dura de mitjana un vol entre Barcelona i Polònia. En viatges d'aquesta envergadura, el 49% dels enquestats es posa els auriculars i mira sèries, pel·lícules o escolta música, mentre que el 21% diu "no fer res".

La resta de minoria s'enfronta als companys de viatge molestos o notifica el problema al personal de l'avió (8%).

Foto: Passport-Photo

MAL OLOR, PATADES I CONTACTES FÍSICS NO DESITJATS

Els enquestats també apunten que, de vegades, mentre dura el trajecte han de "suportar" la mala olor d'alguns dels viatgers , contactes físics no desitjats i les puntades de peu que, les persones que viatgen al seient de la fila del darrere, puguin donar.

De la mateixa manera, també han explicitat els principals motius d'enuig amb les aerolínies : brutícia i inseguretat a bord dels avions , manca d'espai als compartiments de l'equipatge i la pèrdua (o el retard) de les maletes quan s'arriba a la destinació al top3 de raons per enfadar-se.