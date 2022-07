Els treballadors forestals han aconseguit controlar la majoria de focs més petits, però veuen impotents com continuen els més grans a O Courel, Carballeda i Oïmbra i comencen a sorgir a Pontevedra (Covelo i Rodeiro). En total encara n'hi ha set fora de control en una onada d'incendis que ja dura cinc dies.



Al parc natural d'O Invernadeiro creix la superfície calcinada fins a les 3.500 hectàrees. Això suposa el 61% del territori d´aquest Parc Natural de la muntanya d´Ourense.

Hi ha unes mil persones a tot Galícia vivint fora de casa i un centenar d'immobles han estat pastes de les flames. La Xunta i l'Estat demanen ajudes mentre els ecologistes es manifesten a les províncies més afectades, Lugo i Ourense. Tot i la magnitud de la catàstrofe, les protestes només aconsegueixen atraure centenars de manifestants.



Una persona camina per una de les zones cremades per l'incendi de Folgoso do Courel, a 18 de juliol de 2022, a Folgoso do Courel, Lugo, Galícia (Espanya).



L'onada d'incendis que afecta Galícia des de dijous passat continua sense controlar i ja crema més de 22.500 hectàrees, amb els focs d'O Courel (Lugo) i Valdeorras (Ourense) com els de més dimensió.



Segons l'actualització de la Conselleria de Medi Rural aquest dimecres al matí, el macroincendi de Folgós do Courel-A Pobra do Brollon --en què es van ajuntar quatre focs de Vilamor i Saa-- puja fins a les 7.500 hectàrees, on segueix activa la Situació 2 --d'alerta per proximitat a vivendes-- als nuclis de Parada dos Montes i Carballal (Folgoso) i Busto (A Pobra). A això se sumen 1.100 hectàrees més a Folgoso, parròquia de Seceda, també amb Situació 2 per proximitat al nucli de Gamiz.



L'estimació provisional de la Xunta manté la superfície afectada a Carballeda de Valdeorras en 7.500 hectàrees, parròquia de Riodelas, un foc que es va estendre a ambdós marges del riu Sil i afecta el Parc Natural Serra da Enciña da Lastra. Llogarets com A Veiga de Cascallá, al veí municipi de Rubiá, han vist córrer el foc pels seus carrers.





En aquest incendi, que es va estabilitzar però es va reactivar durant el cap de setmana a causa de l'acció del vent, hi ha activada la Situació 2 per la proximitat de les flames al nucli de Candeda, a Carballeda.

Incendi a Carballeda de Valdeorras aquesta nit en una imatge del twitter Incendis Galicia

A més, arriba ja a la veïna província de Lleó, on s'han desallotjat les poblacions de Sales de la Ribera i Sant Pere de Trones, al municipi de Pont de Domingo Flórez.



Segons les últimes dades de la Conselleria de Medi Rural, són més de 1.400 les persones que van ser desallotjades per aquests incendis en 80 nuclis de població pertanyents a O Courel (Lugo) --uns 60 nuclis-- ia Valdeorras (Ourense) --unes 20 llogarets--. A diverses zones s'ha pogut regirar els habitatges.



De nou a Ourense, el tercer incendi forestal amb més superfície afectada, també actiu i sense control, és el que ja ha arrasat 3.500 hectàrees del Parc Natural do Invernadeiro, a Vilariño de Conso.



DESACTIVADA SITUACIÓ 2 EN OIMBRA

La situació es va complicar dimarts a la tarda a Oïmbra, on un dels tres focus al municipi --que van entrar de Portugal-- va obligar a activar la Situació 2 per proximitat al nucli de Feces de Cima, a Verín, una alerta que va ser desactiva de matinada. Aquest es va iniciar a la parròquia de Rabal i calcina 750 hectàrees.





L'altre punt important ha estat la reactivació del focus de Videferre, que ja estava estabilitzat, i que afecta 350 hectàrees. El tercer incendi actiu al municipi, a la parròquia San Cibrao, n'ha cremat 400.



ESTABILITZATS I CONTROLATS EN LUG

Llevat dels de Folgoso, la resta d'incendis de la província de Lugo estan estabilitzats o controlats. A les 23,31 hores, va ser extingit un dels quatre focs existents al municipi de Cervantes, el de la parròquia de Donís (75 hectàrees).



Pel que fa als altres tres focs de Cervantes, està controlat el de Noceda des de les 23,31 hores de dimarts (100 hectàrees). Mentrestant, segueixen estabilitzats els de Cereixedo (65 hectàrees) i O Castro (20 hectàrees).



A Quiroga, està controlat el d'Outeiro (250 hectàrees) i estabilitzat el de Nocedo (15 hectàrees). A més, estan controlats el de Palas, parròquia de Ramil (375 hectàrees), i el d'Antas d'Ulla, parròquia de Santa Marinya de Castro d'Amarante (40 hectàrees).



INCENDIS A PONTEVEDRA

Fora de les províncies d'Orense i Lugo, Medi Rural informa de dos focs a la província de Pontevedra: al municipi de Rodeiro, parròquia de Guillar, que està controlat i arrasa 200 hectàrees; així com el de Covelo, parròquia d'O Piñeiro, que està estabilitzat i crema 20 hectàrees.





A aquesta superfície cal afegir unes 325 hectàrees de terreny cremades per incendis dels quals Medi Rural ja ha informat de la seva extinció en els darrers dies. En concret, es tracta dels de Cualedro --31 hectàrees--, Baiona --46 hectàrees--, Meló --dos focs que sumen 98 hectàrees--, Quiroga --83 hectàrees-- i Ribadavia --65 hectàrees- -.