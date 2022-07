Desokupa és una polèmica organització espanyola/ 2EP

A l'organització Desokupa dirigida per Daniel Esteve , es va veure sense poder publicar i publicitar les seves activitats de desallotjaments als diferents edificis d'Espanya a Twitter.

I per això ha decidit refugiar-se a Telegram, on han llançat el canal. Actualment, aquest compte presenta més de deu mil seguidors, aconseguits a curt termini.

QUÈ ÉS DESOKUPA?

Desokupa és una empresa fundada el 2016 que , segons es publiciten al seu propi lloc web, són “la millor empresa de desokupacions” per treure de “forma ràpida i legal” els okupes i “llogaters problemàtics” d'un habitatge. Capitanejada per Daniel Esteve, no és la primera vegada que copa els mitjans de comunicació.

L'empresa, que apareix com a Consciència i Respecte 1970, SL . al Registre Mercantil de Barcelona, va gaudir d'àmplia visibilitat als mitjans de comunicació quan la polèmica de l'okupació dels habitatges va recórrer les televisions, desencadenant un debat sobre si calia aprovar una llei de desnonaments exprés.

El negoci darrere de la por a l'okupació o usurpació de l'habitatge ha estat explotat a conveniència. Desokupa es presenta com una empresa que s'ofereix a intervindre entre llogaters i propietaris per resoldre per la via diplomàtica problemes relacionats amb l'impagament de lloguers o d'okupació d'habitatges, és a dir, quan una persona entra il·legalment a un immoble que no és del seu propietat per residir-hi, o portar qualsevol altre tipus d'activitat.

D'altra banda, també prometen desallotjar de forma ràpida qualsevol inquilí problemàtic i qualsevol okupa. Aquesta aparent contradicció que es pot veure al seu propi lloc web ja augura que les activitats de Desokupa podrien estar aprofitant-se de cert forat legal.

Operen pràcticament tota la geografia espanyola, especialment a Madrid ia Barcelona, i fins i tot accepten serveis fora del país. Compte amb una gran activitat en xarxes socials, amb un canal de YouTube, DesokupaTV, de més de 80.000 subscriptors i un compte a Instagram amb més de 125.000.

També tenen relació amb una altra empresa fundada per Daniel Esteve, Desokupa Manda SL, que apareix amb el seu propi lloc web com a Club Sempre Fuertes, i que ofereix plans i serveis complementaris de desallotjament, seguretat i reparació d'habitatges que assegura estar en contacte amb altres empreses .

Es relaciona també amb una aparent associació sense ànim de lucre, Asociación Alberto 3 Huevos, dedicada a un nen que va morir per càncer el 2020, però quan s'accedeix als documents legals del lloc web oficial (amb un pèssim i simple disseny), redirigeix a la pròpia empresa Conciencia y Respeto 1970, SL No obstant, l'associació apareix al Registre Nacional d'Associacions Ministeri de l'Interior, encara que les seves dades legals no apareguin a la seva web.

A la web de Desokupa asseguren que donen un 5% dels ingressos a aquesta associació compromesa amb el càncer infantil, a més de demanar donacions per a aquesta associació.

Al llarg del seu ampli recorregut, Desokupa ha estat acusat de manipular i enganyar clients i llogaters, utilitzar tàctiques mafioses i campanyes d'assetjament i d'abús tant a nivell personal com a través de xarxes socials i estar composta de neonazis i persones violentes. A les seves xarxes socials, de fet, fan constants atacs a l'esquerra i adopten pràcticament el mateix discurs que l'extrema dreta.