La carta amb els preus. Foto: Twitter

La vida dels polítics és, de vegades, poc agraïda. No obstant això, també tenen alguns avantatges . Una, per exemple, és la possibilitat d' esmorzar cada dia al Congrés dels Diputats a un preu... més que competitiu. No és la primera vegada que a les xarxes apareixen referències dels polítics als preus dels serveis, cosa que va passar fa anys amb l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Sigui com sigui, els diputats, que cobren uns bons sous (alguns, a més, complementats amb dietes) tenen la possibilitat de començar el dia per menys d'un euro. Exactament per 91 cèntims, cosa que costen tant l'esmorzar continental com el saludable.

A partir d'aquí hi ha opcions més costoses, com l'esmorzar especial (1,21 euros), l'esmorzar pintort de pinxo de truita, 1,75 euros) i l'esmorzar superior (1,82 euros). L'única opció que supera els dos euros (2,5 per ser exactes) és l'esmorzar macrobiòtic, que permet escollir entre hummus i alvocat.