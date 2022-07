Foto dels 120 becats amb els Reis i el president de la Fundació La Caixa/ @FundCaixaBank

Els Reis i el president de la Fundació “la Caixa”, Isidre Fainé, han presidit la cerimònia de lliurament de les Beques de posgtrau a l’estranger de la Fundació ”la Caixa”, corresponents a la seva 40ª edició. Els 120 estudiants universitaris becats van ser seleccionats per la seva excel·lència en la convocatòria de 2021 i han obtingut admissions en algunes de les millors universitats del món. La cerimònia ha tornat a celebrar-se després de dues edicions en les quals va haver de suspendre's per culpa de la pandèmia, tot i que la concessió de les beques no es va aturar en aquest període.

L'acte, celebrat a Caixaforum Madrid, també ha comptat amb l'assistència de la ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, i el president de la Fundació “la Caixa”, Isidre Fainé. “La millora de l'educació és la base de tot. És l'únic camí per a la construcció d'una societat més justa, que garanteixi el benestar social de tots, sense exclusió. Per això, portem ja 40 anys impulsant aquest programa de beques, amb el qual volem donar l'oportunitat als estudiants i investigadors amb més potencial d'accedir a les millors universitats i centres de recerca del món”, ha remarcat el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé.

El president de la Fundació Isidre Fainé xerrant amb els becats/ @FundCaixa

Els becaris de la promoció del 2021 provenen de 29 províncies espanyoles, dues són portugueses, i cinc són d’altres països estrangers. D'entre els 120 seleccionats, 71 són homes (59%) i 49 dones (41%). D'altra banda, 38 són catalans, la majoria dels quals prové de Barcelona. Pel que fa a les beques concedides, 68 són per estudiar a Europa i 52 beques són per estudiar a Amèrica del Nord. Els països que més becaris atrauen són els Estats Units (47) i el Regne Unit (34).

En aquesta edició de les beques de la Fundació ”la Caixa” per a realitzar estudis de postgrau a l'estranger s'han presentat 1.325 estudiants. Les sol·licituds han de superar una primera fase d'avaluació mitjançant el sistema peer review (avaluació per parells realitzada per persones amb competències similars), i aquelles que reben les millors qualificacions són convocades a una entrevista personal. En la fase de selecció intervenen professors universitaris amb experiència internacional en aquesta mena de processos d'avaluació.

Els reis fem entrega de beques/ @FundCaixa

D'entre les universitats que més becaris reben, es troba l'Imperial College London, London School of Economics and Political Science i la Universitat de Columbia. Pel que fa a les disciplines amb més representació, aquestes són les enginyeries i tecnologies en primer lloc, les ciències econòmiques i empresarials en segon lloc i les relacions internacionals en tercera posició. Amb una lleugera diferència, es troben darrera les ciències físiques, les ciències de la salut, el dret i la música.

Entre els anys 1982 i 2021, l’entitat ha destinat 189 milions d’euros al programa, un dels més rellevants d’Europa. Durant aquest període, 3.687 universitaris han pogut ampliar la seva formació a l’estranger amb les beques de la Fundació ”la Caixa”. Aquest any, la inversió per part de la Fundació ”la Caixa” ha estat de 8.208.769 euros. El cost mitjà de cadascuna de les beques concedides per a cursar estudis de postgrau a l'estranger és de 75.000 euros.