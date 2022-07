Aplaudiments per part del sector del taxi al Parlament / Europa Press

El Parlament ha avalat aquest dimecres el decret llei de les VTC del Govern que regula les condicions en què aquests vehicles podran prestar serveis a Catalunya a partir del 30 de setembre, quan expira el decret del Govern pel qual es regien fins ara.

El PSC-Units, ERC, Junts, CUP i comuns hi han votat a favor i Vox, Cs i PP hi han votat en contra: l'aprovació del decret llei ha estat aplaudida per representants del sector del taxi que ha seguit el debat des de la tribuna del públic de l'hemicicle.

La regulació prohibeix que els conductors de les VTC circulin pel carrer a la recerca de clients i obliga que transcorrin un mínim de 15 minuts entre la contractació i el servei, que només podran prestar cotxes de 4,9 metres.

Les VTC hauran de portar com a mínim un any domiciliades a Catalunya per rebre autorització, que concediran els ajuntaments i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i hauran de comptar amb una assegurança de fins a 50 milions d'euros per possibles danys --com els taxistes --.

Els vehicles nous hauran de tenir un distintiu ecològic ECO o 0, i s'imposaran multes de fins a 6.000 euros als que treballin sense autorització i fins a 4.000 als que circulin per captar clients o els recullin sense reserva prèvia.

BUSCA LA "CONVIVÈNCIA PACÍFICA"



El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha assegurat que era una "responsabilitat política" intervenir davant de la fi de la vigència del decret del Govern, sense el qual les VTC no podrien operar a Catalunya.

Segons ha ressaltat, es tracta d'una regulació temporal, amb una vigència de dos anys prorrogables per dos més, en espera de les decisions que prenguin el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i del Tribunal Suprem (TS) en casos pendents sobre les VTC.

El decret llei busca garantir la "convivència pacífica" mentre no s'aclareixi l'escenari legal definitiu, ha explicat Puigneró, que ha assegurat que és un text àmpliament consensuat amb els grups i amb el sector.

Tot i això, ha advertit que l'objectiu final del Govern és regular les VTC, taxi i serveis de mobilitat per a fins a 9 passatgers amb una llei marc, una vegada es tanquin judicialment els serrells pendents sobre el marc normatiu dels serveis que ara regularà el decret llei.

A FAVOR DEL DECRET



El socialista Jordi Terrades ha defensat que el decret recull una "proposta equilibrada que permet l'activitat VTC però que ajusti la seva oferta i eviti intrusismes al sector del taxi", i crida a complir el termini de quatre anys per disposar d'una nova llei per abordar les problemàtiques i modernització del sector.

El republicà José Rodríguez ha recordat que ERC demanava que el decret complís tres condicions, com són protegir el sector del taxi, que permetés l'activitat VTC urbana però regulada, i que no hi hagués competència deslleial, per la qual cosa ha celebrat que es contemplin després de " aconseguir que s'anés encarrilant en la negociació".

La diputada 'cupaire' Eulàlia Reguant ha assegurat que el decret llei és una victòria de l'organització sindical i ha demanat no oblidar que el model empresarial de les VTC "el que fa és depredar el sector del taxi" , i per això ha demanat anar-hi més enllà en defensa.

Des dels comuns, Marc Parés ha sostingut que la irrupció de les VTC va portar una situació de competència deslleial, en les seves paraules, i que encara que el decret no compleix totes les expectatives, creuen que és un bon text i esperen poder treballar en una nova legislació que permeti que els taxistes puguin continuar prestant un servei públic.

El diputat de Junts David Saldoni ha insistit en la necessitat d'aquest decret per diferenciar entre dos serveis --el taxi i el VTC-- i defensa que amb la nova autorització els vehicles VTC han de complir unes condicions per prestar el servei públic: "El tema és diferenciar els dos serveis, parlem de coexistència entre tots dos”.

CONTRA EL DECRET



Sergio Macián (Vox) ha criticat la Generalitat perquè "en quatre anys no hagi estat capaç de presentar un projecte de llei sobre aquest tema, i ara ho fa amb pressa", acusa el Govern d' abusar de la figura del decret llei, i considera que tant taxis com VTC poden conviure perquè hi ha mercat per a tots dos, segons ell.

Marina Bravo (Cs) ha assegurat que el decret "no està pensat en la ciutadania i que en lloc de resoldre el problema l'enquista i en genera d'altres", a més de considerar que no permet que els ciutadans puguin triar amb llibertat entre diferents opcions, a les paraules.

Pel PP, Alejandro Fernández, ha advertit que el decret incompleix les recomanacions de la Comissió Europea, trenca el principi de defensa del consumidor, i provoca inseguretat jurídica, i ha avisat el sector del taxi: "Hi ha grups que voten favorablement el decret que quan no hi són presents vostès diuen que cal fer-los fora de les ciutats per substituir-los per patinets i bicicletes”.