Un treballador de la neteja de Madrid. Foto: Aj. de Madrid

Tots els ajuntaments són els responsables solidaris dels seus treballadors subcontractats que duen a terme activitats imprescindibles . Aquesta és la sentència del Suprem que arriba després de la mort d'un escombriaire de la plantilla de la ciutat de Madrid.

La clau per al Suprem, que assumeix la tesi de la Fiscalia, és que els serveis en qüestió siguin una activitat "pròpia" de la dita Administració Pública , que si no prestés la contracta ho hauria de fer el mateix Ajuntament, com és el cas que analitza la sentència i el de la neteja dun municipi.

Més enllà del que dicti el Suprem, consistoris com el de Madrid ja han pres la mesura d?eliminar el torn de tarda quan hi hagi altes temperatures.