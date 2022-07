El model que té Ford. Foto: Ford

Per a molts conductors, l'acte de recarregar el cotxe és el més senzill del món . Però com passa tantes vegades, moltes vegades no es pensa en les persones amb discapacitat o amb problemes de mobilitat. Per això, Ford ha treballat amb experts de la Universitat de Dortmund per desenvolupar una estació de càrrega robotitzada, que converteixi aquesta necessitat del cotxe en un gest senzill per a qui el condueixi.

L'estació té braços robotitzats , de manera que permet als conductors romandre al cotxe mentre es carrega, o podrien deixar el cotxe mentre el robot fa tota la feina.

Després de les proves inicials fetes al laboratori, els investigadors de Ford estan posant a prova l'estació de càrrega robotitzada en situacions reals.

La companyia assegura que aquest és un pas més en el "compromís amb l'electrificació".