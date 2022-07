El sindicat va mostrar la seva felicitat per la sentència. Foto: CGT

La CGT de l'Ajuntament de Barcelona ha aconseguit una victòria històrica als tribunals. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a instàncies del Tribunal Suprem (TS), ha dit que a partir d'ara, i en igualtat de condicions, tot el personal interí i temporal podrà participar en processos de promoció interna, sigui per concurs de mèrits o per concurs d'oposició restringida.

La sentència de la secció IV de la sala del contenciós administratiu del TSJC, que ja és ferma (i que el govern municipal no recorrerà i acatarà, cosa que ja han comunicat a la CGT) confirma que no es pot discriminar cap treballador públic en el seu dret a una carrera professional, independentment del contracte que tingui. Així ho recull la clàusula 4 de la directiva 1999/70 de la Comissió Europea. El sindicat considera "una gran victòria" aquest darrer fet, la impossibitat de descartar algú per la seva tipologia de contracte.

El procés en qüestió va començar el 2017, per una plaça en un concurs de gestió de projectes de recursos humans. Tot i això, segons van explicar representants sindicals el 21 de juliol, "el sector del concurs és el menys important de tot". "La raó que ens va portar a impugnar el concurs era la nostra intenció de protegir els interins i equiparar els seus drets amb els dels funcionaris", va explicar Israel Ureña, secretari general d'acció sindical de la CGT a l'Ajuntament. Ureña va afegir que, gràcies a aquesta sentència, en els pròxims concursos "es podrà presentar tothom".

La compareixença per explicar la sentència. Foto: @CatPress

Una altra de les presents a la presentació de la sentència va ser Aurora Manzanares, del Col·lectiu Ronda, una cooperativa d'advocats i advocades. La jurista va apuntar que el que ha acabat ha estat "un camí llarg", i va explicar que el TS, a diferència de les instàncies jurídiques anteriors, va "entrar al fons de la qüestió", al motiu que va portar la CGT a impugnar el concurs.

Manzanares també va apuntar que el consistori té previst trobar-se amb els sindicats (amb la CGT, però també amb d'altres, com Comissions Obreres i la UGT) per replantejar el model de concursos públics. Si res no canvia, aquestes reunions es fixaran el mes de setembre, quan s'hagi tornat a posar en marxa l'activitat política i institucional després de la davallada habitual del mes d'agost.

"ESTABILITAT PER ALS INTERINS"

Per la seva banda, Josep García, secretari d'organització de la Federació Espanyola de Treballadors d'Administracions Públiques (FETAP) va dir que la sentència "dona estabilitat als interins" i va denunciar que "als concursos que es fan a Espanya la clàusula 4 de la directiva 1999/70 de la Comissió Europea no sempre ha estat ben transposada, incorrent en ocasions en fraus de llei".

El sindicalista va afegir que ara han de lluitar "per portar-ho a totes les administracions on CGT tingui representació" i que "els concursos es facin en igualtat de condicions".