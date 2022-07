Els bombers forestals ajudant l'animal/@INFOCYL

Els incendis a Zamora han estat terriblement nocius per a la natura, per a les persones i algunes de casa seva però també per als animals que es trobaven al bosc durant l'incendi. Els bombers forestals, més enllà d'apagar els focs, també han estat protagonistes per un altre succés: socórrer un cabirol deshidratat.

A les xarxes socials s'ha difós recentment un vídeo en què es veia aquests bombers, pertanyents al grup Zulú 2, donant-li beure l'animal perquè s'hidratés després de gairebé una setmana de foc al seu voltant. A banda, també li han mullat el cos per baixar-li la temperatura corporal.

MÉS INFORMACIÓ Històries que arriben al cor: el bonic gest entre un grup de brigadistes i una caixera de Zamora

Arran d'aquest tweet, també han explicat que el cabirol "ha estat atès pels veterinaris, es troba en bones mans i ara el que necessita és descansar. S'encarregaran de la seva recuperació els zeladors de medi ambient #CMA a "El Casal ".