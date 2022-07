Passatgers observen les pantalles a l'aeroport de Barajas, Madrid/@EP

Els espanyols gastaran aquest any durant les vacances d'estiu una mitjana de 610 euros, segons un informe de l' Observatori Nacional del Turisme Emissor (ObservaTUR), gairebé 50 euros més que el 2021, quan es va realitzar una despesa mitjana de 566 euros. És per això que Chollometro, la plataforma líder d'ofertes comercials i d'oci, ha elaborat una llista de 'tips' per poder planejar unes vacances amb cost mínim i sense deixar de gaudir de l'oci i el descans.

1. PLANIFICAR EL PRESSUPOST ABANS DE COMENÇAR EL VIATGE

A l'hora de planejar un viatge es recomana fer un pressupost per valorar, per una banda, si el moneder permet dur a terme l'escapada i, per altra banda, per establir un marc dels diners aproximats que es destinaran a les vacances. És important que aquest pressupost sigui el més realista possible, ja que de vegades es fan càlculs molt baixos sense tenir en compte les característiques del lloc on es viatja, i això obliga a modificar els càlculs un cop s'arriba a la destinació.

Per això, Chollometro recomana que per preveure els costos de la forma més acotada possible, es faci una cerca sobre els preus d'estada, lleure i transport que hi ha al lloc de destinació. Així mateix, es pot fer un ull a blocs i pàgines web de viatges, que posen alguns exemples. De tota manera, és recomanable guardar un import extra per si sorgís algun imprevist al viatge.

2. VALORAR DIFERENTS FORMES DE TRANSPORT

Trobar el transport més econòmic acostuma a ser primordial en la planificació d'un viatge. Per aconseguir la millor opció, és molt important valorar el factor temps, ja que planificar el viatge amb antelació permet també trobar ofertes millors. Així, es recomana comparar els preus de desplaçament amb cotxe, avió, tren, o vaixell, cosa que es pot fer també a la plataforma de Chollometro.

3. PLANIFICAR ELS MENJARS

Per tal d'evitar el desemborsament extra que generalment suposa anar a restaurants durant les vacances, el més recomanable és buscar un allotjament que disposi de cuina. D'aquesta manera es facilitarà una reducció considerable de despeses. (Encara que això no impedeix donar-se un caprici de tant en tant). Si l'allotjament escollit no disposa d'aquest tipus de facilitats, també podeu optar per buscar i planificar els àpats als restaurants i bars més adequats de la ciutat o la zona que es visita.

4. CERCAR PLANS D'OCI ECONÒMICS EN EL LLOC DE DESTINACIÓ

Cal tenir en compte que a la majoria de les ciutats hi ha opcions econòmiques i fins i tot gratuïtes per realitzar activitats d'oci i temps lliure. Tours turístics gratuïts, visites guiades amb descomptes especials, espectacles infantils al carrer, fires, rutes per llocs de natura i platges, etc. Per això, sigui quin sigui el lloc de destinació i el tipus de viatge, sempre és possible trobar-hi alternatives gratuïtes. De fet, hi ha pàgines web i aplicacions que poden ajudar a buscar aquest tipus d'activitats de lleure de forma senzilla.