El Govern preveu renovar 291 vehicles camuflats dels Mossos d'Esquadra el 2023 | @p

El Govern de la Generalitat preveu renovar 291 vehicles camuflats dels Mossos d'Esquadra durant l'any que ve, encara que l'assignació encara no està decidida.

Així es desprèn de la resposta de la Conselleria d'Interior de la Generalitat a una pregunta formulada per escrit al Parlament per PSC-Units, que ha estat publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) i consultada per Europa Press.

Així doncs, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que actualment hi ha 1.315 vehicles no logotipats al cos de la policia catalana.

Ha detallat que el 2016 se'n van adquirir 490, que van substituir altres vehicles, i que el 2020 se'n van adquirir 26, assignats a diferents serveis centrals.

Així mateix, durant el 2021 no es va adquirir cap vehicle camuflat, i per a aquest 2022 no hi ha prevista l'execució de cap licitació de renovació de la flota.

El principal criteri per a la utilització de vehicles no logotipats del cos és la "discreció en l'exercici de determinades funcions", i el repartiment d'aquests vehicles al territori depèn de les circumstàncies concretes de cada Àrea Bàsica Policial, com ara el nombre de municipis que cobreix, la tipologia delictiva predominant i les càrregues de treball de les unitats que necessiten aquest tipus de vehicles.

Els vehicles no logotipats també poden ser utilitzats per a unitats de seguretat ciutadana, com ara reforçar el patrullatge ordinari o fer treballs específics de prevenció.