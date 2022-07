Societat Civil Catalana (SCC) ha criticat que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) li hagi denegat instal·lar als suports publicitaris del Metro els cartells de la seva campanya 'Recuperem la convivència', davant del que l'organisme ha respost, en declaracions a Europa Press aquest dissabte, que el material "no complia" amb els criteris d'inserció.

En un comunicat, SCC ha acusat TMB d'actuar "amb discrecionalitat i afany discriminatori" i d'incomplir les seves pròpies normes en funció dels seus criteris, i ha defensat que tant el contingut de la campanya com els cartells són respectuosos amb ciutadans i institucions.

A més, ha remarcat que els mateixos cartells s'han autoritzat per instal·lar-los a les marquesines de parades d'autobusos de Barcelona , davant del qual TMB ha assegurat que es tracta d'espais que no estan gestionats per aquesta, sinó de l' Ajuntament de la ciutat.