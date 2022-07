Arxiu - Fruites i verdures. Aliments. Vegetals. Productes alimentacis. Mercat

Investigadors de la Universitat de Harvard han desenvolupat un nou envàs fabricat a partir de fibres vegetals, biodegradables i amb propietats antibacterianes que permeten augmentar fins a un 50% la vida útil de la fruita.

L'objectiu que han perseguit els científics és evitar el malbaratament alimentari, així com trobar alternatives que substitueixin els envasos de plàstic, un material altament contaminant, no només per al medi ambient pel temps que triga a degradar-se, sinó perquè és perillós per a la nostra pròpia salut .

Aquest nou producte és un material que es polvoritza sobre els productes mitjançant un aparell amb forma d'assecador de cabell, creant una capa envolupant que preotegeix davant de diferents tipus de danys, tant de transport com de patògens, cosa que ajuda a evitar la seva degradació sense alterar ni el sabor ni el pes ni el color. A més, com és hidrosoluble, per retirar-ho només cal esbandir l'aliment.