Una de les pancartes mostrades. Foto: Associació Plataforma Víctimes de l'Alvia 04155



Familiars i víctimes de l'Alvia sinistrat a la parròquia compostel·la d'Angrois el 2013 s'han manifestat aquest diumenge 24 de juliol -novè aniversari de l'accident- a la Plaça de l'Obradoiro, on han tornat a reclamar "el mateix de sempre: justícia".



"És trist que nou anys després, en comptes de retre homenatge a les víctimes, haguem de seguir demanant justícia i reivindicant una investigació independent que tots es neguen a fer", ha reconegut el president i portaveu de l'Associació Plataforma Víctimes de l'Alvia 04155, Jesús Domínguez, en declaracions als mitjans.



Minuts abans d'arrencar la manifestació convocada per l'associació, que ha sortit al voltant de les 12.00 hores de l'estació de ferrocarril compostel·lana, Domínguez atenia els mitjans i apuntava que, encara que del judici que s'iniciarà a l'octubre, “surti una sentència , no hi haurà justícia". "La justícia lenta no és justícia i quan acabi el procés hauran passat 10 anys de l'accident", ha recordat.



Tot i que diu "no perdre l'esperança", considera que el judici neix "coix i feble". "La inacció dels jutges i el fiscal, els informes que diuen que Renfe i Adif van negar informació... La gent ha de saber que, malgrat que el primer jutge volia que hi hagués uns pèrits independents, per sorteig, la Xunta -- concretament el senyor Rueda-- va imposar uns pèrits, funcionaris, que no són objectius i que no tenien experiència al ferrocarril. El poder executiu fica mà en la justícia", afirma.





Esperanza Fernández, també membre de l'associació amb tres familiars morts, reconeixia el "desgast" de les famílies davant del "peregrinatge constant" per tota mena d'institucions "a la recerca sempre del mateix: justícia".



PARTICIPACIÓ DEL BNG

A la manifestació també hi han participat els nacionalistes Néstor Rego i Ana Miranda. Els parlamentaris nacional i europea del BNG han mostrat el seu suport a les víctimes i han assenyalat que no abandonaran la lluita "justíssima" dels familiars, posant èmfasi en la necessitat d'una comissió d'investigació independent.



Rego ha explicat que fa mesos es va aprovar al Congrés dels Diputats la creació d'una nova comissió parlamentària, "que es va paralitzar a petició de les famílies perquè volien esperar el judici, que es preveia per al març, per afegir a la comissió els elements que sortissin a la llum en el procés judicial: "A la comissió anterior no es va donar tota la informació que s'hauria d'haver donat", ha asseverat.



Tant Rego com Miranda han coincidit a destacar el "treball conjunt" del BNG amb les famílies i han criticat la inacció dels Governs central i autonòmic, a qui han acusat de "complicitat descarada".



"No és normal que nou anys després segueixi el cas obert i no s'hagi depurat cap mena de responsabilitat política ni judicial", ha censurat Ana Miranda, que ha incidit en el fet que la Unió Europea hagi reconegut que "la comissió d'investigació no va ser independent i que no va escoltar les víctimes".



Pel que fa a la situació a Europa, ha assenyalat que la Comissió Europea va obrir un procediment per infracció el 2019 contra l'Estat espanyol per no complir la normativa de riscos. Un procés que s'ha endarrerit, ha detallat, per diferents motius --"eleccions, un Govern provisional i la pandèmia"--, cosa que "no es conformen".



"Recentment vam tenir una reunió, juntament amb les víctimes, amb el director general de mobilitat de la Comissió Europea per demanar-li comptes i una resposta. Ens van dir que se segueix investigant però això no ens conforma. Demanarem que s'acceleri el procés", ha defensat.



La parlamentària europea ha avançat a més que el proper any, amb motiu del 10è aniversari de "la tragèdia ferroviària més important d'Europa dels darrers 25 anys" se celebrarà al Parlament Europeu una conferència sobre la seguretat ferroviària europea "on les víctimes d'Angrois seran protagonistes".



MANIFEST



Després de recórrer alguns dels principals carrers de la ciutat, el gairebé centenar de manifestants s'ha concentrat davant de la catedral al crit de 'no estan oblidats, estan molt presents' o 'Blanc, Pastor, responsables per quan?'.



Un dels membres de l'associació, Juan Sierra --que va perdre un germà al sinistre-- ha estat l'encarregat de llegir davant dels mitjans de comunicació, turistes i pelegrins, el manifest de la concentració. Hi assenyalen que el 24 de juliol del 2013 "no només va descarrilar un tren, sinó també la justícia, Governs, polítics i altres institucions".



Pel que fa al descarrilament 'polític', recorden que el 2016 la Unió Europea va concloure al seu informe que el Govern "no va complir amb l'obligació d'investigar per la falta d'independència i per no analitzar les causes que precisament afecten Foment, Renfe i Adif ".