Àrtic/ PXHERE/ @EP

Segons una nova anàlisi de les temperatures observades dirigida pel Laboratori Nacional dels Àlbers (Estats Units) i amb la participació de membres de la Universitat d'East Anglia, PAR Associates, la Universitat de Washington, el Laboratori Ambiental Marí del Pacífic i la Universitat de Dalhousie lÀrtic sestà escalfant més ràpid.



Aquesta tendència ha passat desapercebuda en tots menys 4 dels 39 models climàtics existents actualment. Aquests augments sobtats probablement van ser causats per retroalimentacions de gel marí i vapor d'aigua combinades amb canvis en la forma com la calor atmosfèrica i oceànica es mou cap a l'Àrtic .



Els investigadors exposen que com que aquests resultats episòdics afecten el clima global i el nivell del mar que amenacen moltes comunitats que viuen a la costa , és essencial projectar amb precisió el canvi climàtic futur en terminis més petits (i no a trenta anys vista com fins i tot ara), per planificar qualsevol mitigació dels seus impactes i desenvolupar estratègies dadaptació.

En aquests moments, els científics estan estudiant les futures projeccions climàtiques de l'Àrtic utilitzant els quatre models que s'han acostat més a aquesta tendència d'escalfament tan preocupant.