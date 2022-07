Els Reis, Felip VI i Letizia, acompanyats per la Princesa d'Astúries, Leonor de Borbó, i la Infanta Donya Sofia, en arribar a una Ofrena Nacional a l'Apòstol Santiago / Europa Press

La compostel·lana Plaça d'Obradoiro s'ha vestit de gala aquest dilluns per rebre els reis d'Espanya que, juntament amb la princesa d'Astúries, Leonor de Borbó, i la infanta Sofia han acudit a la tradicional Ofrena Nacional a l'Apòstol Sant Jaume del 25 de juliol . Allí, han estat rebuts per un centenar de persones que han aplaudit la seva arribada i han proclamat crits al rei. "Don Felip, volem la mà", ha demanat una de les presents, encara que finalment el monarca no s'ha acostat al públic.

Amb puntualitat, tan sols uns minuts després de les 12.00 hores, els reis van entrar a la plaça, on han estat rebuts pel president de la Xunta, Alfonso Rueda, i les vicepresidentes primera i segona del Govern, Nadia Calviño i Yolanda Díaz , entre altres autoritats com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o l'alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo.

Així, només baixar-se del cotxe, ha ressonat el primer 'Visca el Rei!', que s'escoltaria diverses vegades més durant l'assolellat i calorós matí d'aquest dilluns a Santiago de Compostel·la.

Després de la rebuda per les autoritats, Felip VI ha passat revista a les tropes, moment després del qual es van succeir els aplaudiments dels presents a la plaça principal de la Catedral de Sant Jaume, que els monarques van respondre amb una salutació des del centre de l'Obradoiro.

ROBA DE COLORS VIUS

Posteriorment, s'han retirat les tropes i els monarques van posar pels mitjans. La Letizia, la princesa Leonor i la infanta Sofia han triat per a l'ocasió vestits amb colors vius. Així, la reina lluïa un vestit taronja ajustat a la cintura, mentre que la princesa d'Astúries es va decantar per un de vermell amb una franja rosa vertical al centre. Per part seva, la infanta ha optat per un vestit blau.

Ja des del centre de la plaça, han saludat totes les autoritats presents, i també, alçant la mà, el centenar de curiosos que es van acostar fins a la Praza do Obradoiro i que, mòbil enlaire, no van deixar d'immortalitzar el moment.

Molts dels assistents, que a les 10.30 hores ja ocupaven tot l'espai preparat per a ells, provenien de llocs de fora d'Espanya. Entre ells, hi havia gent arribada des de Cuba, Colòmbia o Veneçuela que han passat aquest dia festiu a Galícia de visita a Santiago i han aprofitat per acostar-se a veure els monarques.

Segons l'horari previst, minuts abans de les 12.15 hores, han entrat a la Catedral per a la missa del 25 de juliol i l'Ofrena. Pujant l'escalinata d'entrada, més a prop del públic, han tornat a saludar els assistents, que van tornar a entonar diversos 'Visca el Rei!.

RUTA QUETZAL

Ja amb els reis a l'interior de la Catedral, a l'exterior hi havia més d'un centenar de joves participants de la Ruta Quetzal, que en aquesta edició han fet un viatge d'estudis i aventura per reviure la història de l'Apòstol Santiago recorrent diversos escenaris que van ser testimonis del seu darrer viatge, començant per la seva expedició a Braga (Portugal) i fins a arribar a la capital gallega aquest mateix dilluns.

Després, els reis i les filles pararien a saludar-los ia conversar durant uns minuts amb alguns dels participants.

TRES PARACAIGUDISTES

A més, la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'Exèrcit de l'Aire (Papea) va aprofitar per col·locar al centre de la plaça les referències per als paracaigudistes que cap a les 14.00 hores prendrien terra al centre de l'Obradoiro.

Així, en acabar la missa, els reis i altres autoritats van sortir de la Catedral i van observar des de dalt de l'escalinata principal el salt realitzat des d'un T-12B de tres paracaigudistes de l' Exèrcit de l'Aire. El primer a aterrar portava una gran bandera d'Espanya i el següent, que era gallec, va fer el salt amb la bandera de Galícia.

Els salts van ser reconeguts pel públic amb l'aplaudiment més llarg de la jornada i també per les autoritats que, ja a la plaça, van donar l'enhorabona als membres de l'Exèrcit de l'Aire que van participar en aquesta tasca.

Finalment, els monarques i les seves filles van anar al Pazo de Raxoi per signar al Llibre d'Honor de l'Ajuntament de Santiago.