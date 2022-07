Els experts creuen que les vacances són un punt d?inflexió per a les parelles. Foto: Arxiu

Les vacances d'estiu són les més llargues de l'any per a la majoria de persones i, encara que aquesta època de l'any se sol relacionar amb idees com desconnectar o descansar, moltes vegades acaben generant tensions . Sobretot, en els casos de les parelles . I és que en una setmana feiner, durant bona part del dia cada persona fa la seva vida per separat; treball , transport , estudis ,... i la convivència es limita a unes hores.

Durant les vacances, en canvi, és molt més llarga. Per això, experts del departament de Psicologia de la Universitat Abat Oliba CEU han arribat a la conclusió que, en molts casos, suposen una prova de foc: les reforça o les trenca .

" Les vacances intensifiquen la convivència , de manera que el més normal és que s'acceleri el procés en què ja estigui la parella, ja sigui de creixement o de deteriorament", apunta la professora Clara Valls .

Moltes parelles necessiten teràpia o trenquen després de les vacances. Foto: Psiconet

I és que després de mesos d'intens treball, estrès i poca comunicació , moltes parelles esperen tenir "un temps de qualitat i distensió amb les persones més estimades", però de vegades aquests dies o setmanes fan que apareguin conflictes, que es posin davant del mirall les expectatives comunes i, en els pitjors casos, pot provocar fins i tot la ruptura .

Per tot això, Valls considera que tothom ha de plantejar-se qüestions com si té un espai per cultivar els seus interessos personals i permet que la parella conservi els seus, si més enllà del temps compartit hi ha moments d'escolta i afecte honestes, si mostrem afecte l'altra persona i si som capaços de discrepar des del respecte.

Un altre aspecte destacable és que els psicòlegs i terapeutes especialitzats en qüestions de parella acostumen a tenir un repunt de peticions al setembre, on es produeixen la majoria de les ruptures conjugals.