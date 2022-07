Aquesta modalitat de testament cada cop és més habitual. Foto: Hub de Comunicación

Una de les qüestions que s'ha de resoldre després de la mort d'algú és què passa amb les seves possessions, el seu testament. El més habitual és que vagi a parar als seus familiars, si bé també existeixen opcions com el testament solidari, és a dir, deixar el seu llegat a ONGs, fundacions o entitats que treballen per a persones amb pocs recursos. A Catalunya, l'any 2021, es va aconseguir recaptar 3,2 milions d'euros mitjançant aquest format de testament. En el conjunt de l'estat espanyol, només la Comunitat de Madrid (9 milions d'euros) i Euskadi (gairebé 4 milions) van aconseguir més diners per a causes solidàries de gent que va morir l'any passat.

"En els últims anys hi ha hagut una sensibilització notable, que s'explica en bona part perquè els ciutadans tenen més informació sobre com poden seguir fent accions solidàries, com les que feien mentre vivien, gràcies tant a les campanyes que fan les institucions com les que fan les mateixes entitats benèfiques", explica José Alberto Marín, degà del Col·legi de Notaris de Catalunya.

En total, a Espanya es va arribar als 33,8 milions d'euros en el conjumt del 2021, una xifra molt superior als 23,3 milions de finals del 2020. Això suposa un creixement del 31%. Pel que fa al seu valor mitjà de los testamentos solidarios, Madrid, Euskadi i Catalunya també estan al capdavant de les xifres de l'estat, amb 117.000 i 112.000 euros, respectivament.

GENT CADA COP MÉS JOVE

Quan es pensa en el testament, sol associar-se a gent gran. Però el perfil de les persones que fan aquests testaments solidaris cada cop és més jove.

Hi ha molta gent més jove i també volen triar aquesta modalitat de testament persones casades i que tenen fills, però que volen que el testament sigui un reflex dels seus valors i un exemple de cura i preocupació per la societat, més enllà de la seva família.

Amb el pas del temps els perfils han anat canviant i, tot i que hi ha diferències entre els homes (42%) i les dones (58%), les dades mostren que s'està escurçant la diferència entre gèneres. També val a dir que és una opció molt més triada per persones solteres (48%) que no pas per les que estan casades (30%). Molt menor és el percentatge dels divorciats (12%) i dels vidus (10%).

Actualment existeix el portal Haztestamentosolidario.org, on s'informa d'aquesta possibilitat i es poden veure exemples de persones que han optat per aquesta possibilitat.