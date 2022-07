Foto: Unplash

Ens cuiden, ens volen, ens portaven i portaven de l'escola, ens donaven de menjar quan érem petits i, quan som grans, cuiden els nostres fills i ens ajuden en tot allò que necessitem i molt més. Aquest 26 de juliol se celebra, a tot el planeta, el Dia Mundial dels Avis, una jornada simbòlica que no serveix per a gaire més que per demostrar que la seva figura és bàsica.

Cuinen, cuiden, entretenen, paguen factures, de vegades han d'exercir de mares i pares, han suportat i segueixen suportant crisis de tota mena... el paper dels avis és fonamental en una família.

Per això, la jornada d'avui ha de servir com a homenatge, com un dia d'agraïment per tot allò que han fet, fan i faran.

On ja s'han posat en marxa aquests reconeixements és a les xarxes socials. A Twitter i Instagram, per exemple, usant l'etiqueta #diamundialdelsavis es pot compartir, si així es desitja, missatges i/o imatges d'afecte i record.