Foto: ACA

L' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha declarat l' alerta hidrològica a 135 municipis. Aquests estan situats a les conques del Ter, el Llobregat, l'Anoia i el Gaià . Aquesta situació, segons un comunicat de l'ACA, es deu al poc volum de pluges dels darrers mesos.

De la mateixa manera, l'ACA diu que les mesures que cal prendre impliquen certes limitacions en alguns usos com la reducció d'aigua per a reg agrícola (25%), per a usos ramaders (10%), per a usos industrials (5%), per a usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius (5%).

També s'estableixen limitacions al reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'ompliment de fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, limitacions a l'ompliment de piscines i limitació a la neteja de vehicles , entre altres.

Així mateix, es defineix una xifra per al consum global daigua per proveïment a un màxim de 250 litres per habitant i dia.

"EVITAR QUE ES MALGAST"

La notícia també ha estat protagonista a la compareixença de premsa posterior al Consell Executiu de la Generalitat. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha alertat de la importància d'"evitar el malbaratament d'aigua" davant la sequera i ha dit que és important que els ciutadans, afectats o no per les limitacions d'aigua, siguin conscients del seu ús. "Cada gota compta", ha apuntat Plaja.