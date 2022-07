Seu de l'Associació Contra el Càncer a Barcelona/ @Contra el Càncer Barcelona

Vuitanta nens amb pares o germans amb càncer han gaudit aquest juliol de 5 dies gratuïts de lleure gràcies a les 'Colònies Espacials' de l’Associació contra el Càncer a Barcelona. La casa de colònies "Mas Badó" a Sant Quirze Safaja ha acollit aquesta activitat, que està centrada en oferir uns dies de diversió i desconnexió per a aquells nens i adolescents de 7 a 17 anys que tenen un familiar proper amb la malaltia.

Les colònies estan pensades per esdevenir un espai de trobada on els infants puguin compartir la seva experiència amb d’altres nens en la mateixa situació. Per primer cop, les activitats programades han inclòs també tallers de prevenció de la malaltia i d’hàbits de vida saludable, com per exemple, reducció de l’hàbit tabàquic, promoció de l’exercici físic entre els joves o assessorament nutricional, amb la intenció d’aconseguir anar un pas més enllà en la prevenció del càncer.

Els participants, a més, han gaudit d'activitats lúdiques i terapèutiques en forma de tallers psicoeducatius, gimcanes, activitats d’aventura, granja, manualitats, jocs de nit i piscina, entre d’altres propostes.

L’Arnau, de Muntanyola, i participant de les colònies des de fa 4 anys, explica: “És una setmana en què et pots distreure, oblidar-te de les coses i passar-ho bé amb els companys i monitors”. La Naia, de Cardedeu, i que porta 7 anys assistint-hi, comenta: “són unes colònies en les que ens sentim molt acompanyats i molt entesos pels nostres companys, i per això fem uns llaços tan bonics”.