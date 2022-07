El títol inclou 10 viatges i pot utilitzar-se per desplaçar-se pels 36 municipis de la metròpolis de Barcelona/ @EP

L’AMB rebaixarà un 50 % el preu de la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda T‑4 des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre del 2022. El títol multiviatge passarà a tenir un preu de 2 euros durant el que resta de l’any, en lloc dels 4 euros actuals, beneficiant a més de 208.000 persones que actualment disposen del títol.

Així ho ha explicat el Consell Metropolità de l’AMB, que ha aprovat la mesura aquest 26 de juliol. El títol inclou 10 viatges i pot utilitzar-se per desplaçar-se pels 36 municipis de la metròpolis de Barcelona. Amb aquesta reducció, el viatge sortirà a un total 0,20€, enlloc dels 0,40€ actuals. Per exemple, una persona que faci 40 viatges al mes, pagarà 8€, enlloc de 16€ actuals.

L’organisme metropolità estima arribar a finals d’aquest any a 44,5 milions de validacions anuals de la T-4, de les quals 16,5 milions s’espera que es facin entre setembre i desembre. L’any 2019, abans de la pandèmia, es van fer 51,8 milions de validacions.

“La mesura del Govern central, que entrarà en vigor l’1 de setembre, possibilitarà ajudar i donar una mica d’aire a la ciutadania en general en un moment de crisi com l’actual. Sobretot, a moltes famílies que estan patint els greus efectes de la inflació”, ha exposat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda. “A més, segons altres experiències d’Europa en reducció de tarifes, el transport públic incorporarà nous viatgers i, per tant, una part de la població deixarà d’utilitzar el vehicle privat. Això és clau, també, per combatre la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire”, ha afegit Poveda.

Aquesta nova mesura s'emmarca en el Reial decret llei del Govern central del 25 del juny, pel qual s’adopten mesures per respondre a les conseqüències de la guerra d’Ucraïna i fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. La decisió també està coordinada amb l’Autoritat del Transport Metropolità, on l'AMB és partícip, i que properament anunciarà els preus del títols multiviatge integrats per a aquest període.