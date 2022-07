El retard

Els aeroports d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas i Josep Tarradellas Barcelona-El Prat són els que més reclamacions estan generant aquest estiu, amb un 39,1% i un 24,6% de les queixes, respectivament, segons dades de Reclami.

Els segueixen els aeroports de Mallorca (5,1%), Màlaga (4,6%), Sevilla (3,5%), Menorca (3,2%), Eivissa (2,5%), Gran Canària (2, 3%), Tenerife nord (2,3%), València (2,1%), Santiago de Compostel·la (1,9%), Alacant, (1,8%), Bilbao (1,2%) i altres ( 5,7%).

MÉS INFORMACIÓ La xifra que demostra que el turisme ha disminuït a Barcelona des de la pandèmia del Covid

La plataforma assenyala que, a més de les vagues per part del personal i de les incidències organitzatives durant el mes de juny, al nombre de reclamacions també hi influeix el volum de passatgers que passen per cada aeròdrom.

Segons xifres d'Aena, l'aeroport de Madrid va registrar 4,5 milions de passatgers, 4,1 milions al de Barcelona, 3,7 milions al de Palma de Mallorca, 1,9 milions al de Màlaga, 1,3 milions al d'Alacant i 1,2 milions al d'Eivissa.

En concret, les reclamacions inclouen tant les queixes motivades per retards i cancel·lacions de vols, com l' overbooking i la pèrdua o dany als equipatges. Així, al mes de juny, la causa que va generar més reclamacions a través de Reclami va ser, en el 37,2% dels casos, un equipatge endarrerit o perdut.

A continuació, els motius de reclamació següents van ser el retard (24,5%) i la cancel·lació d'un vol (23,7%). Finalment, l'equipatge danyat (8,5%) i l'overbooking (6,1%).