Agents de la Guàrdia Urbana durant una patrulla nocturna. Foto: Europa Press

Com ja va passar a l'anterior baròmetre municipal, les dades del qual es van conèixer a principis d'aquest 2022, la inseguretat és la gran preocupació dels veïns de Barcelona . Com cada meitat d'any, aquest juliol s'ha publicat el nou sondeig, que planteja preguntes als barcelonins i, pel que fa a les preocupacions, la inseguretat és la que apareix com a resposta més habitual. En concret, el 22% dels consultats situa això com el principal motiu de preocupació, xifra que significa un augment en un punt percentual respecte de l'anterior edició.

Segons dades de la Conselleria d'Interior, entre el gener i el juny d'aquest 2022 s'han denunciat prop de 5.100 robatoris violents als carrers de Barcelona. Les xifres diuen així que cada dia es cometen més de 28 delictes a la ciutat. Molts, a més, duts a terme per lladres reincidents; de fet un centenar tenen fins a 800 robatoris en el seu còmput.

UN DE CADA QUATRE VEÏNS HAN PATIR ROBATORIS EL 2021

El baròmetre municipal es complementa amb un altre document publicat per l'Ajuntament barceloní, l' Enquesta de Victimització , on un de cada quatre veïns consultats assegura haver patit un robatori durant el 2021 .

Aquesta xifra, com passa amb altres, podria no ser del tot exacta, ja que en moltes ocasions els robatoris no acaben denunciant cap cos de policia.

CIUTAT VELLA ÉS ON ES REGISTREN MÉS DENÚNCIES

Per zones, Ciutat Vella és el districte de la ciutat que presenta un nombre més gran de denúncies de delictes. Més d'un terç dels robatoris denunciats aquest any (el 34%) han estat a algun dels seus barris, el Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta. La Rambla i el seu entorn són llocs especialment calents i requereixen una presència més gran de Guàrdia Urbana , especialment després del retorn gradual del turisme ara que els moments més crus del coronavirus sembla que han quedat enrere.

Després del centre de Barcelona, Sant Martí (27%) i l'Eixample (26%) ocupen la segona i tercera posició, respectivament, dels districtes on es registren més delictes. Com a dada cridanera cal destacar el creixement de fets delictius a Sarrià-Sant Gervasi, un dels punts amb un major nivell adquisitiu de la ciutat; en aquesta zona s'ha viscut un augment de cinc punts percentuals en un any.

Catalunya Press s'ha posat en contacte amb la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i amb sindicats policials per conèixer la seva valoració sobre aquestes dades, però cap d'elles, per motius diferents, s'ha pronunciat sobre això.