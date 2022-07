El delegat del Govern al País Basc, Denis Itxaso, ha donat a conèixer els detalls de l'operació amb el cap superior de la Policia Nacional a Euskadi, Jesús Herranz/ @EP

Agents de la Policia Nacional a Euskadi , en una operació conjunta amb l' Agència Tributària , han intervingut al Port de Barcelona una autocaravana amb 534 quilos de cocaïna procedent de Sud-amèrica que tenia com a possible destinació el País Basc. A l'operatiu s'han detingut també dos membres de l'organització criminal i el valor de la droga al mercat il·lícit superaria els 60 milions d'euros.

L'organització criminal havia ideat una "enginyosa" cobertura per al transport de la droga, enviant per vaixell la caravana amb dos caiacs i un suport per a bicicletes, amb la intenció de simular un trasllat per a la pràctica d'activitats esportives a l'aire lliure, però amb la droga oculta en un doble fons del vehicle .

Mentre els integrants de l'organització criminal viatjaven amb avió a Amèrica del Sud, l'autocaravana era transportada en un vaixell que sortia d'Espanya a finals de l'any 2019 . Amb aquesta estratègia, es tractava de dificultar la detecció de la droga per part de la duana a la posterior tornada al territori nacional.

L'operació, batejada com a "Keja-Ojo Salado", es va iniciar el 2019 després de detectar-se el vehicle en un primer moment i establir-se una vigilància sobre ell. Els investigadors havien tingut coneixement dels preparatius d'una organització de narcotraficants per introduir una quantitat important d'estupefaents a Espanya.

IDA I TORNADA A SUD-AMÈRICA



Amb tota probabilitat, l'expectativa de l'organització era tornar amb la droga en uns mesos, però la pandèmia provocada pel Covid-19 , amb el tancament de fronteres consegüent, va frenar l'operació.

Tal com han explicat, l'organització criminal va actuar "possiblement convençuda que l'estratègia que havia dissenyat resultaria fructífera", i va esperar la normalització del transport marítim per portar l'autocaravana de tornada a Espanya per via marítima, dos anys i mig després diniciar el seu viatge.

Va ser llavors quan, després d'aquests més de dos anys d'espera per les restriccions sanitàries, l'autocaravana va ser detectada novament a primers d'aquest mes de juliol al port de Barcelona i es va avisar la Policia Nacional a Euskadi.

Mentre els dos detinguts arribaven amb avió, el rastreig va detectar a l'autocaravana les substàncies estupefaents al doble fons d'un compartiment ocult. Es va establir un dispositiu de vigilància en espera que els dos membres de l'organització criminal anessin a recollir el vehicle, tal com ha explicat el delegat del Govern al País Basc, Denis Itxaso.

GRAN PURESA



El doble fons ocultava 333 bonys, amb un pes de 534 quilos d'una substància que, un cop analitzada amb el narcotest, va resultar ser cocaïna de gran puresa.

Itxaso ha donat a conèixer els detalls de l'operació i el contingut de la partida en una compareixença al Complex de la Policia Nacional de Basauri (Biscaia) amb el cap superior de la Policia Nacional a Euskadi, el comissari principal Jesús Herranz i en presència dels agents destinats a Euskadi que han participat a l'operatiu.

Itxaso ha destacat que l'operació ha estat fruit de més de dos anys de recerca conjunta d'efectius a Euskadi de la Unitat de Droga i Crim Organitzat (UDYCO) de Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària . La droga hauria aconseguit al mercat il·lícit al detall un valor superior als 60 milions d'euros.

Tal com ha relatat Herranz, la investigació continua oberta i les indagacions apunten a una organització criminal . La cocaïna incautada és de "gran puresa" ia l'operatiu hi han participat unes 20 persones, entre agents i funcionaris de duanes.

Les mateixes investigacions són les que han permès establir que el possible destí de la cocaïna era Euskadi, d'on va partir la pista que ha permès dur a terme aquesta operació, que Denis Itxaso ha qualificat com la més gran dels últims 10 anys. A més, el delegat de Govern ha remarcat que l'operació ha estat fruit d'una "llarga, complexa i laboriosa investigació" que s'ha complicat per la pandèmia.

Finalment i ja a la fase executiva de l'operació, efectius de la Unitat GOES i UDYCO de la Prefectura Superior del País Basc, juntament amb funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària al País Basc i Catalunya, van procedir a la detenció de dos dels integrants de l'organització ia la seva posada immediata a disposició judicial, mantenint-se actualment l'operació policial oberta.