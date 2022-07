L'embarcació 'Cap de Creus' de la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra/ @EP

L'Associació Professional Justícia per a la Guàrdia Civil , JUCIL, reclama al Govern que ratifiqui la Guàrdia Civil com l'única força competent en matèria de seguretat a les aigües territorials espanyoles. La petició, segons el comunicat emès per la JUCIL, es produeix després que des de la Generalitat s'hagi engegat una unitat marítima dels Mossos d'Esquadra.

En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra només tenen competències de caràcter administratiu al dret marítim, en l'àmbit anomenat com les aigües interiors. Tot i això, exposa la JUCIL, els responsables autonòmics han assegurat que aquesta unitat naixia amb tota mena de competències policials, cosa que inclouria també les relacionades amb la seguretat i l'ordre públic. En conjunt, una matèria que segons l'ordenament correspon en exclusiva a la Guàrdia Civil al conjunt de totes les aigües territorials espanyoles, tant les d'interiors com la resta.

D'aquesta manera, la JUCIL ha fet referència a l'Estat per especificar les funcions de les dues forces policials. “JUCIL reclama del Govern que fixi i deixi clar que la competència en matèria de Policia Jucial, a l'àmbit marítim, correspon en exclusiva a la Guàrdia Civil. Cap cos de policia autonòmic comparteix aquesta competència a les aigües territorials espanyoles. La manca de resposta per part de l'Executiu nacional permet que el servei marítim dels Mossos d'Esquadra, un servei que només compta amb competències per a tasques de caràcter administratiu, com pot ser la pesca o el marisqueig, a les denominades aigües i mar interiors, exclogui els guàrdies civils en tasques vitals per als ciutadans com el salvament marítim ” explica Milagros Cívic, responsable de JUCIL a Catalunya.

El comunicat de JUCIL recorda també que els Mossos tenen competències de naturalesa administrativa, però no penal, ja que aquestes últimes li van ser retirades el març del 2019, quan la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial va decidir que la competència en matèria de Policia Judicial recaigués de forma exclusiva a la Guàrdia Civil.

De la mateixa manera, la portaveu de JUCIL ha denunciat: “No estem inclosos al servei d'emergències del telèfon 112 de manera que, moltes vegades, quan ens assabentem d'una emergència, arribem tard”. “Creiem que anem camí que amb el Servei Marítim de la Guàrdia Civil a Catalunya passi, a poc a poc, el que ha passat amb el Servei de Protecció a la Natura (Seprona), que literalment ha desaparegut” sospita Milagros Cívic. "Però necessitem que sigui el Govern qui, d'una manera clara i rotunda, especifiqui amb claredat quines són les competències dels uns i dels altres, per evitar situacions en què els ciutadans es converteixin en víctimes de la burocràcia", conclou Cívic.