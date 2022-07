Europa Press

Deu províncies estaran aquest dijous en risc (groc) per altes temperatures i set (a Catalunya i Aragó) per pluges o tempestes, segons el pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, Còrdova, Granada, Jaén, Àvila, Albacete, Conca, Guadalajara, Toledo, València i Madrid tindran avisos per temperatures que estaran al voltant dels 36-39ºC.

Durant aquesta jornada, Osca estarà en risc important (taronja) per pluges i tempestes, que podran collir fins a 30 mil·límetres per metre quadrat en una hora i que estaran acompanyats de calamarsa. També Terol i Saragossa tindran avisos per pluja i tempesta, encara que en avís groc, per pluges que podran acumular fins als 20 mil·límetres per metre quadrat en una hora i també hi haurà calamarsa.

Les pluges també es produiran a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona , mentre que a Castelló s'esperen tempestes. En el cas de les Illes Canàries, aquest dijous Gran Canària, La Palma, La Gomera, El Hierro i Tenerife estaran en avís groc per forts vents costaners del nord-est de força set.

En general, l'AEMET preveu que aquest dijous, al nord-est peninsular predominin els cels ennuvolats i no descarta alguns xàfecs o tempestes aïllades al matí que a la tarda seran més probables i tendiran a generalitzar-se. Els xàfecs poden ser forts al principi en punts del litoral català ia la tarda a l'entorn dels Pirineus i de la Ibèrica oriental.

Els cels seran ennuvolats o amb intervals ennuvolats al nord de Galícia i l'àrea cantàbrica, sense descartar alguna precipitació feble a l'oest de la zona. Predomini de poc ennuvolat o clar a les Balears ia la resta de la Península, encara que amb nuvolositat baixa matinal al sud de la façana oriental i nuvolositat d'evolució en àrees muntanyoses del centre i nord.

Les temperatures màximes baixaran a l'interior de Catalunya ia les Canàries, amb un descens localment notable a l'arxipèlag, i en ascens al sud d'Aragó i interior de la Comunitat Valenciana. En canvi, les mínimes pujaran a la major part del nord-est peninsular i baixaran a les Canàries i l'interior d'Andalusia.

Els vents seran Alisis a les Canàries, amb intervals d'intensitat forta als canals entre illes, de tipus Ponent a l'Estret, vent del nord-est a l'altiplà Nord i del sud-est a les Balears i el litoral sud de Catalunya.