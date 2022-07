Foto: Espai Gos Bcn

Cada cop són més les persones i les famílies que tenen animals de companyia. I en molts casos, és un gos. Una de les entitats que serveixen com a paraigües de tot aquest col·lectiu és Espai Gos Bcn, que va néixer el 2015 amb la intenció de "ser interlocutor amb l'Ajuntament" per al desplegament de diferents ordenances. Ara, l'entitat denuncia la "discriminació constant" que el govern d'Ada Colau fa patir a 180.000 famílies de la ciutat que tenen gos.

Des d'Espai Gos Bcn expliquen que, després d’anys de lluita per vetllar per la defensa i protecció i dels drets dels animals i també de les persones o famílies amb qui conviuen, han decidit "denunciar davant la Sindicatura de Greuges de la ciutat la discriminació constant" que reben per part de l'equip del govern municipal.

De fet, l'entitat refusa el terme mascota, ja que considera que això significa "persona, animal o cosa que hom considera que porta sort" i també diu estar en desacord amb denominacions com animal de companyia. La petició es que es refereixin a ells com animals de família.

Igualment, Espai Gos Bcn no està d'acord amb la denominació de la platja de gossos (un projecte que l'Ajuntament va posar en marxa el 2016). Segons l'entitat, fent servir aquesta terminologia "exclou directament les persones, siguin amb gos o sense, i promou el sentiment de pèrdua, rebuig, exclusió, expulsió i supressió".

Espai Gos Bcn també denuncia que el Carnet de Tinença Cívica Responsable, un tràmit que l'Ajuntament permet fer a les persones que tenen gos, acaba sent un document "que assenyala les persones amb gos com a persones incíviques i desastabilitzadores de la bona convivència, i les tracta com a úniques causants de tots els danys i perjudicis que pateix la ciutat" i el titlla de "discriminatori".

Un home i el seu gos. Foto: Twitter (@masqueguau)

L'ESPAI PÚBLIC, EL GRAN MOTIU DE DISCREPÀNCIA

L'entitat denuncia que "l’Ajuntament de Barcelona estimula que les persones amb gos quedin privades dels recursos i condicions per a la integració social i l’acompliment del benestar animal". De fet, un dels grans punt de fricció és l'espai públic.

Espai Gos Bcn denuncia que les famílies amb menors de 12 anys tenen 1 zona infantil per cada 215 famílies, les que volen jugar a petanca, tenen 1 pista per a cada 9 participants i les persones/famílies amb gos, tenim 1 espai per a cada 1.500 persones. L'associació calcula que hi ha unes 180.000 famílies, de tota mena, amb animals a casa.

Denuncien que l'Ajuntament incompleix ordenances, que permet que hi hagi zones d'esbarjo i pipicans en mal estat (amb manca de manteniment, tanques en mal estat i absència de neteja i desinfecció, entre altres) i que encara avui s'impedeix l'accés a les famílies amb animals a 80 parcs de la ciutat.

Per això, Espai Gos Bcn demana a l'Ajuntament que satisfagui les necessitats i expectatives que les persones i famílies amb gos reclamen en relació al benestar animal i la inclusió activa, que treballi per garantir la millora contínua en tots els processos i les activitats que fa en relació al benestar de les persones i el animals que viuen amb ells (incloent la inclusió activa) i que tota la ciutat es converteixi en Zona d’Ús Compartit (ZUC).