Una senyora amb una bandera de l'estelada a l'esquena / Europa Press

El 52% dels catalans rebutja que Catalunya es converteixi en un Estat independent, mentre que el 41% sí que ho recolza i un 7% no contesta, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

L'enquesta, que correspon a la segona onada del Baròmetre d'Opinió Pública del 2022, s'ha fet amb una mostra de 2.000 persones entre el 7 de juny i el 7 de juliol.

El percentatge de partidaris de la independència baixa en tres punts respecte a l'onada onada, quan un 44% van declarar recolzar-la, i se situa en el nivell més baix de la sèrie, cosa que no es donava des del juny del 2017 --quan va ser també del 41%--.

En canvi, el percentatge de ciutadans contraris a la independència és el més alt des del 2015 i puja en quatre punts des de l'última onada el març del 2022, quan va ser del 48%.

Tant els independentistes com els que no ho són pensen majoritàriament que "hi ha d'haver una via pactada per resoldre el conflicte" polític, apunta el CEO, que xifra els partidaris de la via unilateral independentista a l'11%.

No obstant, són més els partidaris de la via negociada al sector no independentista (un 34%) que a l'independentista (un 28%); d'altra banda, un 15% declara que la independència és indiferent i un 4% no saben o no contesten.

Preguntats per quin model polític prefereixen, un 34% diu que la independència i un 22% opta pel federalisme , mentre que un 30% es mostra partidari del sistema autonòmic i un 8% recolza el regionalisme .

La sèrie històrica mostra estabilitat a les preferències dels catalans des d'un punt de vista territorial des de l'estiu del 2019, si bé el CEO observa un "lleuger repunt de les opcions autonomista i regionalista".

ACTITUDS I IDENTITAT LGTBI

L'enquesta també ha preguntat als ciutadans per la seva actitud davant el feminisme : un 50% són més aviat partidaris i un 29% són molt partidaris, mentre que els molt contraris se situen al 2% i els més aviat contraris al 5% --la resta no sap o no contesta--.

El feminisme registra uns percentatges de suport molt similar tant en els homes com en les dones, ha destacat el director del CEO, Jordi Muñoz, en roda de premsa, i el suport és més gran a les franges més joves.

A més, un 28% de les catalanes d'entre 18 i 24 anys es declara bisexual o homosexual, davant de l'11% dels catalans d'aquestes edats; entre 25 i 34 anys, un 14% de les dones i un 11% dels homes declaren pertànyer a aquests col·lectius; per sota d'aquestes edats, el percentatge és al voltant del 5%.

Per fer aquestes preguntes s'ha incorporat un nou mètode d'enquesta: l'enquestador ofereix la possibilitat a l'entrevistat de contestar prement directament un botó a la pantalla de la tauleta on es registren els resultats, sense haver-lo de verbalitzar.

Aquesta tècnica s'ha fet servir també en les preguntes sobre política, per reduir el nombre de persones que no revelen qui voten per incomoditat o temor, i ha donat molt bons resultats, ha explicat el director del CEO.