Dues persones fan esport a la muntanya. Foto: Enjoy.es

Fer esport és un dels plaers més grans que hi ha. Al ritme que a cadascú, sigui per edat o per condició física li permeti, els experts asseguren que els beneficis de la pràctica física són incomptables. Ajuda a mantenir-se en forma, eleva els nivells d'oxigen al cos, ajuda a reduir el risc de patir malalties i patologies cardiovasculars com el colesterol alt, problemes coronaris i atacs cardiacs. A més, en molts casos, permet sociabilitzar, millorar el nostre estat d'ànim, augmenta els nivells d'energia i ajuda a dormir millor.

I, si a més, l'esport es fa a l'aire lliure, en moltes ocasions permet estar en contacte amb la natura. Ja que aquesta és una opció que cada cop té més adeptes, la Diputació de Barcelona vol identificar i marcar tots els punts de la demarcació hàbils per a la pràctica esportiva. Això significaria que es dibuixaria un mapa d'itineraris, que estaria a disposició de tots els habitants dels municipis barcelonins.

MÉS DE 1.600 QUILÒMETRES

Es calcula que, potencialment, més de 1.600 quilòmetres podrien ser espais aptes per a fer esport a l'aire lliure dins dels municipis de la demarcació.

La Diputació ja té, en el seu catàleg de serveis, alguns estudis sobre aquests itineraris esportius, però vol fer un pas més enllà. De fet, la corporació ha publicat un anunci per a la convocatòria d'un concurs per a la "prestació de suport tècnic per a la realització d'estudis d'itineraris esportius dels ens locals de la província".

La carretera de les Aigües és un dels llocs on es fa més esport a l'aire lliure. Foto: Aj. de Barcelona

COMPROVAR LA IDONEITAT

De cara a la creació d'aquest mapa, la Diputació vol fer diferents anàlisis de punts, tant en zones urbans com en espais naturals, per saber si són aptes per a ús esportiu. També cal veure en quines condicions estan, per saber si cal fer reformes posteriorment.

Així, en aquesta primera fase també s'identificaran aspectes com serveis, cotes, volum de trànsit, amplades, pendents, punts d’accés als itineraris, passos d’aigua i les característiques de l’entorn, entre altres.

EL BON TEMPS FA QUE HI HAGI MÉS ESPORTISTES

El bon temps (encara) que tenim a Barcelona (i a molts llocs de Catalunya) facilita la pràctica esportiva a l'aire lliure. Córrer, anar en bici, fer calistènia, caminar, trekking, escalar... Aquestes són algunes de les disciplines que es poden practicar sols, en parella o en grup, sense la necessitat d'haver d'apuntar-se a cap gimnàs ni equipament.

Cal tenir en compte, a més, que el tancament dels gimnasos durant la fase més dura de la pandèmia del coronavirus va convertir l'aire lliure en l'únic espai hàbil per a la pràctica esportiva, de manera que molta gent va adquirir aquest hàbit i no l'ha perdut.