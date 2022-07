Metro de TMB/ @EP

Davant la sentència judicial del Jutjat Social número 8 de Barcelona, que declara que la pensió de viudetat de la dona d'un treballador de TMB deriva de malaltia professional, TMB ha informat que recorrerà la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La decisió radica en diversos motius, entre els quals, TMB ha al·ludit a que la sentència obvia totalment la possible exposició professional a l'amiant durant un període de més de 30 anys, quan el treballador va estar a altres empreses.

D'altra banda, TMB ha recordat que la sentència recull un informe de la Inspecció de Treball en referència a la potencial exposició a l'amiant d'aquesta persona durant la seva activitat professional a Metro, on es conclou que no es va determinar una exposició superior als valors ambientals establerts relamentàriament, ni tampoc cap falta de mesures de seguretat que suposessin una exposició directa a fibres d'amiant.

D'aquesta manera, TMB ha posat en relleu que "de totes les demandes judicials i resolucions de l'autoritat laboral plantejades fins ara en relació a possibles afectacions per l'amiant, cap d'elles ha determinat cap tipus de responsabilitat de TMB per manca de mesures de salut i seguretat en el treball".

L'AIRE DEL METRO, UN ESPAI SEGUR

La presència de materials amb contingut d'amiant és un fet en un gran nombre d'edificacions i infraestructures a Espanya, ja que van ser àmpliament aplicats en el sector de la construcció, els equipaments, les infraestructures i el transport durant força anys de la segona meitat del segle XX, d'acord amb la normativa de l'època. De fet, només a la província de Barcelona hi han 1.156 empreses inscrites al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA), segons recorda TMB.



L'Agència de Salut Pública va encarregar l'any 2020 un anàlisi sobre el risc d'exposició ambiental a les fibres d'amiant al metro de Barcelona. L'informe final va concloure que en cap mostra de totes les estacions analitzades es va identificar cap fibra d'amiant a l'aire. D'aquesta manera, la principal conclusió de la comissió és que existeix una probabilitat baixa d'exposició a les fibres d'amiant per part de les persones usuàries del metro de Barcelona.

Transports Metropolitans de Barcelona ha assegurat que "actua en conseqüència, posant sempre com a prioritat per damunt de tot la seguretat i la salut dels i les seves professionals i de la ciutadania". De fet, el pla de desamiantatge de TMB ja ha fet que s'elimini el 75% de l'amiant a les instal·lacions de metro, i pel que fa als trens, amb la posada en servei a la tardor dels nous trens de la sèrie 7000, no quedarà material mòbil amb amiant a tota la xarxa de metro de Barcelona.

PROGRAMA DE SALUT DE TMB

TMB disposa d'un pla de vigilància de la salut específic dirigit a tot el personal que hagi pogut tenir una potencial exposició a materials amb contingut d'amiant, als quals, periòdicament i de manera protocol·litzada, es sotmeten a controls exhaustius incloent un TAC d'alta resolució.

De tots aquests professionals, a alguns s'han detectat alteracions radiològiques que podrien estar, potencialment, relacionades amb l'amiant o amb hàbits personals, com ara fumar o amb altres patologies respiratòries prèvies. No obstant, en aquests casos i com a mesura de protecció addicional, quan ha estat necessari, s'han reubicat a llocs de treball on no existeix cap tipus de material amb contingut d'aminat, entre d'altres mesures laborals aplicades per la companyia.