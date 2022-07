Creu Roja tem que haurà d'atendre més víctimes que l'any passat. Foto: Creu Roja

El 30 de juliol se celebra el Dia Mundial Contra El Tracte de Persones i una de les entitats que més treballen per combatre aquesta xacra, Creu Roja, ha llançat un crit d'alerta; en poc més de la meitat del 2022, ja ha atès 710 persones que es troben en aquesta situació forçada . El moviment humanitari va més enllà i diu que tem que aquest any acabi amb una xifra més gran de víctimes de tracta ateses; 2021 es va tancar amb 1.384 casos.

Des de fa anys, Creu Roja ha transmès a les autoritats espanyoles la necessitat de crear una llei integral de lluita contra el tràfic que contempli totes les persones (adultes i menors) que travessen per aquestes situacions en qualsevol tipus d'explotació. Segons la Creu Roja, la llei ha d'estar “centrada en els Drets Humans” i incorporar “un enfocament de gènere interseccional ”. D'aquesta manera, treballarà tant per protegir les víctimes, adequant les polítiques que s'adopten quan se'n detecten casos, i també visibilitzarà aquesta problemàtica.

Igualment, Creu Roja vol ampliar i reforçar les mesures de protecció , incloent-hi les persones més vulnerables, moltes de les quals estan en situació irregular; això contempla totes aquelles que, sigui per conflictes armats o per situacions derivades pel canvi climàtic, es veuen expulsades dels llocs d'origen. Per això, es fa imprescindible facilitar que puguin migrar en condicions dignes per arribar a llocs segurs , cosa que redueix la seva situació de vulnerabilitat i el risc de caure en situacions de tràfic, tant als seus països d'origen, com als de trànsit i destí .

De les més de 700 persones ateses, 263 són dones en explotació sexual, 198 d'origen marroquí; 362 més són persones en situació de tràfic amb fins d'explotació sexual: 6 homes, 12 fills i 2 filles de mares en situació de tràfic, i 342 dones (86 d'elles, colombianes, i 25 espanyoles).

Creu Roja vol crear una llei integral de lluita contra el tràfic que contempli totes les persones. Foto:ACNUR

L'EXEMPLE DE FATOUMATA

L'entitat ha volgut personificar aquesta xacra amb un exemple concret, el de Fatoumata, una jove de Costa d'Ivori que va arribar a les Illes Canàries a finals de l'any passat .

Abans, al seu país, es va haver de buscar la vida molt jove, ja que a casa travessaven greus problemes econòmics. Amb 17 anys, li van oferir una feina com a empleada domèstica a la casa d'una família , però durant el que semblava una solució va acabar convertint-se en un malson; treballo les 24 hores al dia, sense impossibilitat de sortir de la casa (només per a la compra), i dormint a terra en un buit de la cuina . Durant aquest temps va patir constants tractes vexatoris, insults i no rebo cap compensació econòmica .

Un dia, estant al mercat, va parlar amb una altra una dona, que li va oferir ajuda i mediació per sortir de la seva situació i la promesa de viatjar al Marroc, on poder treballar per pagar els costos del viatge. Quan va arribar al nord d'Àfrica, li van treure la documentació i la van explotar sexualment, amb violacions diàries. Les agressions van fer que es quedés embarassada, i després li practiquen una interrupció forçada i clandestina en una casa. Va quedar en un estat molt delicat i gairebé mor.

Per sort va aconseguir arribar a territori espanyol, on amb el suport de Creu Roja intenta començar una nova vida.

La Policia Nacional compta amb la línia telefònica 900 10 50 90, disponible les 24 hores del dia i que no deixa rastre a la factura de telèfon. És la forma més directa en què es poden dirigir les víctimes de tràfic d'éssers humans o qualsevol ciutadà que tingui coneixement d'un possible cas d'aquesta activitat delictiva.



Gràcies a aquest número de telèfon, s'han fet 5.243 contactes entre l'1 de juliol de l'any 2021 i el 30 de juny. També, per facilitar la col·laboració ciutadana, es pot contactar amb la Policia Nacional per informar sobre aquest tipus de delictes de manera completament anònima i confidencial a través del correu tracta@policia.es.