Avió de Vueling/ @EP

Els treballadors de Vueling es concentraran davant de les oficines del Mas Blau el dia 2 d'agost. La concentració convocada per CCOO té com a objectiu aconseguir un acord en matèria salarial per al personal aeri de la companyia.

Jorge J. Gómez, Coordinador del Sector Aeri de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya, ha explicat que la mobilització suposa "un toc d'atenció" per a l'empresa, que es mostra dura i "avara" amb les demandes d'una pujada salarial digna. Així ho ha declarat a Catalunyapress, indicant que la companyia només ofereix augments salarials per sota del 3%.

La protesta, ha afegit, se sustenta en la negociació del conveni col·lectiu de Vueling, un procés que es va iniciar el febrer del 2020 amb la constitució d'una comissió negociadora, i que es va veure posteriorment paralitzat per la pandèmia. "De mutu acord vam entendre que no era moment de negociar, i per això vam suspendre el procés i el vam reprendre a principis d'aquest 2022". Tot i això, la negociació està bloquejada des de finals de març d'aquest any.

EL CONVENI SALARIAL ÉS EL MATEIX QUE AL 2017

El conveni, establert per la resolució de 22 de març de 2017 de la Direcció General d'Ocupació del BOE, marca els acords per al personal de terra i vol de la companyia. Tot i això, la protesta de CCOO va dirigida a les condicions salarials dels tripulants de cabina, les taules salarials de les quals són les mateixes que al 2017.

L'any passat, l'IPC va ser del 6'5%, i aquest mes de juliol ha augmentat fins al 10'8%, el nivell més alt des del 1984 , ha recordat Gómez. En aquest context ha volgut plantejar un augment salarial necessari per al personal TCP, que fa anys que espera una millora en aquest sentit. "Hem estat molt pacients", ha indicat. "Que no tinguem cap augment salarial és inassumible".

Taules salarials Vueling Airlines, SA. per al col·lectiu TCP.

Taula de conceptes fixos/ @BOE