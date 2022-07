Catalunyapress oladecalor2

Pluges o ruixats forts, tempestes, fenòmens costaners i temperatures màximes molt altes, de fins a 40 graus centígrads a Badajoz , posaran aquest dissabte en situació de risc (avís groc) o risc important (taronja) a 24 províncies espanyoles, segons ha informat l' agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Les altes temperatures de fins a 40ºC centígrads motivaran l'avís taronja a Badajoz , encara que no estaran gaire lluny d'aquests valors a Almeria, Còrdova, Granada, Jaén, Sevilla, Àvila, Salamanca, Zamora, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Toledo, Madrid i Càceres, on el mercuri es mourà entre els 36 i els 39 graus centígrads i tindran avís groc. A més, Pontevedra també tindrà risc perquè arribarà als 34ºC.

Pel que fa a les pluges, l' AEMET avisa les províncies de Terol, Conca, Girona i València, perquè podran acumular entre 15 i 30 litres per metre quadrat en només una hora, mentre que l'avís groc per tempestes regirà a més de per a aquestes mateixes províncies, també per a Guadalajara i Albacete.

Per la seva banda, el risc per fenòmens costaners afectarà totes les illes de les Canàries excepte Lanzarote i Fuerteventura.

En general, els cels estaran aquest dissabte ennuvolats o amb intervals ennuvolats de núvols baixos al nord de les Canàries i extrem nord i Llevant peninsular, encara que l' AEMET no descarta precipitacions febles i disperses que seran més probables al litoral basc, Cantàbric més occidental i entorn del delta de l' Ebre , on podrien donar-se en forma de ruixats més intensos.

Al nord de Catalunya hi haurà cels ennuvolats i amb precipitacions que poden arribar a ser localment forts i al terç sud-est peninsular s'esperen intervals de núvols mitjans i alts al terç sud-est peninsular que arribaran al final del dia a les Balears.

A la resta del país la predicció indica que els cels estaran poc ennuvolats i augmentaran al llarg del dia a ennuvolats a la zona centre i al sud-est de la Península i s'aniran formant al llarg del dia núvols d'evolució que derivaran en ruixats i tempestes, amb possibilitat de calamarsa. A la Ibèrica Oriental podran arribar a ser forts.

Hi haurà probables boires i bancs de boira matinals en àrees de muntanya del nord i al sud-est peninsular i hi ha baixa probabilitat que hi hagi calima al sud de la Península i al final del dia també a les Canàries .

Pel que fa a les temperatures, l' AEMET espera que les màximes baixin a la meitat sud-est peninsular ia les Balears i que, per contra, augmentin a la resta del país fins que el mercuri se situï per sobre de 35 graus centígrads en àmplies zones del centre , sud i aquest peninsular. A les valls dels principals rius del centre i la meitat sud es podran assolir o superar els 40ºC. Igualment pujaran les temperatures mínimes a l'oest i al sud-oest de la Península mentre que baixaran al nord-est i es mantindran estables a la resta.

Finalment, indica que el vent bufarà amb intervals forts del nord-est a l'extrem occidental de Galícia i els alisis forts a les Canàries . Al Cantàbric predominarà la component est; la tramuntana a l'Empordà i al nord-est de les Balears ; del component est a la resta del Mediterrani amb Llevant a l'àrea de l' Estret al final del dia. A l' Ebre predominarà el cerç encara que anirà amainant ia la resta del país els vents seran fluixos i de l'est a la façana mediterrània, tendint a component nord al nord peninsular, ia oest al quadrant sud-oest.