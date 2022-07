El Papa no descarta la dimissió: "La porta és oberta. És una opció molt normal" | @ep

El Papa Francesc ha deixat la porta oberta a la seva dimissió, però ha precisat que no hi està pensant actualment, tot i que ha reconegut que ha de reduir la seva activitat, especialment pel que fa al ritme de viatges.

"La porta està oberta. És una opció molt normal", ha manifestat el Papa, de 85 anys, als periodistes en el vol de tornada a Roma després del viatge al Canadà . El Pontífex ha puntualitzat que no està pensant a dimitir ara mateix, però això no significa que no pugui començar a valorar aquesta possibilitat properament.

En aquest sentit, s'ha referit al seu estat de salut, ja que en els últims sis dies, gairebé no podia fer alguns passos i s'ha hagut de desplaçar en una cadira de rodes la major part del temps per la lesió de genoll que arrossega.

"No crec que pugui seguir amb el mateix ritme de viatges que abans. Pensant en la meva edat i la meva limitació, m'ho he de prendre amb calma", ha reconegut sobre això.

El seu problema de genoll podria solucionar-se amb una operació, però no vol tornar a passar pel quiròfan després de la intervenció al còlon fa poc més d'un any. "Amb l'anestèsia no s'hi juga", ha expressat el Pontífex sobre sotmetre's a una operació.