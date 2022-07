El coronavirus va arribar a Espanya el març del 2020. Foto: ISGlobal

Les dues grans pandèmies a les quals estem fent front, a tot el món, són la verola del mico i el coronavirus.

El Covid va començar a ser una amenaça a finals del 2019 , malgrat que a Espanya no va arribar de forma massiva fins a mitjans de març de l'any següent. Milions de persones (uns 565, segons les estimacions) han sabut que eren positives en coronavirus en algun moment. Algunes, fins i tot, s'han infectat més d'una vegada, tot i estar vacunades.

Per la seva banda, la verola del mico és una malaltia que ja es coneixia, però que el maig d'aquest 2022 ha tornat, afectant ja desenes de milers de persones, encara que la mortalitat, per ara, és molt menor que la que va tenir el Covid.

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom. Foto: Twitter (@DrTedros)

El Director General de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, va declarar a la verola com una "emergència de salut pública d'interès internacional", encara que va apuntar no preocupa especialment que es propagui globalment. No obstant, Ghebreyesus va admetre que a Europa sí que tenim un risc alt. No obstant, els experts apunten que la verola pot contenir-se més fàcilment que el coronavirus i apunten fins a cinc diferències entre totes dues.

1) La verola és menys contagiosa

Els Centres per al Control i la Prevenció de les Malalties (CDC) apunten que l'índex de contagi és molt menor a la verola . De fet, les repetides onades de coronavirus que hem patit demostren que algunes variants del Covid aconsegueixen fins i tot esquivar les mesures de control imposades pels governs.

La verola del mico es propaga a través del contacte directe amb fluids corporals o nafres al cos d'algú que està infectat, però també amb el contacte directe amb materials que han estat en contacte amb fluids corporals o nafres, com roba o llençols.

Un detall duna persona contagiada de verola. Foto: Europa Press

2) El període d'incubació varia

És una altra de les diferències. En el cas del Covid, aquest temps pot variar entre 1 i 14 dies, malgrat que els experts calculen que la mitjana és d'uns 6 dies.

En canvi, a la verola del simi sol ser de 6 a 13 dies, però els metges han detectat que pot oscil·lar entre 5 i 21 dies.

3) Diferents temps d'evolució

Com passa a qualsevol virus, l'evolució canvia a mitjana que circulen entre contagiats. El cas del Covid ha estat variant, ja que en funció de les seves variants ha causat més o menys velocitat d'evolució.

En canvi, l'evolució de la verola del mico, en ser ja coneguda, és més controlable. Els experts apunten que si actua ràpidament i amb els recursos necessaris, s'aconseguirà aquest extrem.

4) Els símptomes, més visibles a la verola

A primera vista, és gairebé impossible saber si una persona és positiva a Covid. Febre, mal de cap, sensació de fatiga, molèsties musculars... són símptomes que es pateixen, però que no són visibles.

Una vacuna del Covid. Foto: Comunitat de Madrid

En el cas de la verola , dues manifestacions físiques habituals són la inflamació dels ganglis limfàtics i una erupció que pot tenir aspectes de grans o butllofes. Per tant, es podrien detectar casos de verola amb una simple ullada si et tenen els coneixements mèdics.

5) El Covid és emergent, la verola té més de 50 anys

Encara que durant un temps no hi hagi hagut casos o hagin estat anecdòtics, la verola del mico és una malaltia coneguda des de la dècada de 1970, quan es van detectar casos al Congo. Per tant, els metges i els epidemiòlegs tenen més de cinc dècades d'experiència i, encara que els casos no siguin idèntics als de llavors, és una ajuda. Les vacunes s'han desenvolupat i perfeccionant amb el temps.

El coronavirus, en canvi, va irrompre a les nostres vides com una cosa completament desconeguda . Era difícil (per no dir impossible) de contenter al principi i va col·lapsar els sistemes de salut a tot el món . La ciència es va posar a treballar a contrarellotge i, afortunadament, l'agost del 2020 Rússia va anunciar la primera vacuna contra el Covid. Poc després en van arribar moltes més.