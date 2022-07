Agost començarà amb 34 províncies en risc per calor, fins a 42ºC a Extremadura, i tres per pluges i tempestes | @ep

Un total de 34 províncies estaran aquest dilluns en avís taronja (risc important) i avís groc (risc) per calor mentre que tres més tindran avís per pluges i tempestes, segons el pronòstic de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Les províncies que aquesta jornada tindran risc important per temperatures màximes seran Còrdova, Jaén, Sevilla, Badajoz, Càceres, Salamanca, Àvila, Toledo, Ourense per valors propers als 40ºC que, en el cas d' Extremadura , arribaran als 42ºC.

La calor afectarà, en menor mesura, Cadis, Granada, Huelva, Lleó, Segòvia, Sòria, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, La Corunya, Lugo, Pontevedra, Osca, Terol, Saragossa, Mallorca, Gran Canària, Fuerteventura, Girona, Lleida, Tarragona, Madrid, Navarra i la Rioja, que estaran en avís groc per valors al voltant dels 35-39ºC.

Així mateix, aquest dilluns València, Conca i Terol estaran en risc per pluges i tempestes que tindran lloc a les hores centrals del dia, i que es podran acumular fins als 20 litres per metre quadrat en una hora que és probable que vagin acompanyades de calamarsa.

En general, l' AEMET preveu que hi hagi intervals ennuvolats a Astúries i al nord de Galícia, sense descartar alguna pluja feble al nord de Lugo. El cel serà poc ennuvolat o clar a la resta, però amb alguns núvols baixos, sobretot al matí, al Cantàbric oriental, el nord de les Canàries i el litoral sud d' Alborán .

També hi haurà nuvolositat d'evolució en gran part de l'interior peninsular, amb xàfecs i tempestes a l'entorn de la Ibèrica oriental , on és probable que arribin a ser forts i amb calamarsa. En forma més feble i dispersa, no es poden descartar als Pirineus , àrees de l'altiplà Sud , sistema Central , interior de la Comunitat Valenciana i sud d' Aragó i de Catalunya .

L' AEMET no descarten boires matinals a Astúries, nord de Galícia, alt Ebre i àrea de l'Estret . Probable calima a les Canàries , sense descartar-la a Melilla. Les temperatures màximes aniran en ascens al nord-est de l'altiplà Nord , Ebre mitjà i alt, interior de la Comunitat Valenciana i mitjanies de Canàries . S'espera que superin els 40 graus al Guadalquivir ia la major part d' Extremadura , amb pocs canvis en general a la resta, predominant els ascensos.

Els vents Alisio predominaran a les Canàries , amb intervals d'intensitat forta als canals entre illes. Vent del nord-est a la meitat nord de Galícia , amb intervals d'intensitat forta al seu extrem occidental. Llevant a l'entorn d' Alborán , amb intervals de fort a l' Estret . Predomini de vents variables, en general fluixos, a la resta del país.