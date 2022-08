El rorqual comú (Balaenoptera physalus) és el segon animal més gran del planeta després de la balena blava/ @EP

L'Associació EDMAKTUB ha presentat els resultats preliminars del Projecte Rorcual 2022, una investigació sobre el rorqual comú, l'anomenada balena d'aleta, i les condicions oceanogràfiques que afavoreixen la seva presència a la zona de la costa catalana i balear.

Aquest 2022 s'han albirat 166 balenes. De la mateixa manera, s'han pogut identificar 99 rorquals, un rècord anual en nombre d'individus fins ara, i que s'ha donat mitjançant imatges captades per dron, una tècnica pionera a nivell mundial. Els albiraments s'han mantingut elevats respecte a l'any anterior, tal i com ha informat l'associació en un comunicat. Així mateix, el vent i les pluges del mes de març van afavorir els pics de producció i la presència de plàncton, principal aliment dels rorquals, fins a finals de maig.

D'altra banda, l'associació ha iniciat nous estudis en aquest camp mitjançant una ecosonda i una càmera tèrmica (M364 LR) a través del software TimeZero. Aquest ha facilitat les previsions meteorològiques i oceanogràfiques i la recol·lecció de dades de trànsit de les balenes, obrint així noves vies de recerca per a la conservació del rorqual comú.

Albiraments de rorqual comú a la costa catalana a la temporada del Projecte Rorqual 2022/ @EDMAKTUB

L'ús d'una ecosonda ha estat també determinant per a la detecció de masses d'organismes, possiblement identificats com a plàncton, a les zones on s'han trobat rorquals alimentant-se. No obstant això, un estudi més profund és necessari per poder determinar els organismes corresponents a aquestes taques de la sonda. D'altra banda, la càmera tèrmica ha permès albirar rorquals fins a 1000 metres de distància i en filmacions nocturnes, quan la llum no permetia veure'ls des de l'embarcació.

Rorquals captats per la càmera tèrmica a la costa catalana/ @EDMAKTUB

LES COL·LISIONS DE BALENES AMB VAIXELLS, EL PRINCIPAL PROBLEMA

Les col·lisions amb vaixells són la principal preocupació per a la conservació del rorqual comú en aquesta zona. Les dades recopilades, juntament amb els animals en què s'han constatat marques de col·lisió i l'elevat trànsit marítim indiquen l'elevada amenaça per a aquesta espècie, segons ha informat l'associació. De la mateixa manera, l'organització ha volgut remarcar les molèsties causades per l'"assetjament de vaixells d'esbarjo, pecant d'irresponsabilitat i desconeixedors de la llei que protegeix els cetacis, la qual prohibeix l'aproximació", segons el Reial decret 1727/2007 de 21 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de protecció dels cetacis.

En aquest sentit, EDMAKTUB ha publicat un article a la revista científica Frontiers, titulat “ Ship Strike Risk flor Fin Whales ( Balaenoptera physalus ) Off the Garraf Coast, Northwest Mediterranean Sea ” on exposa la problemàtica sobre les col·lisions entre balenes i vaixells mercants a la costa del Garraf.

Un cop finalitzada la temporada a la costa catalana, l'informe constata que les balenes s'han desplaçat cap a zones d'alta mar, i durant aquests dies de finals de juny i principis de juliol s'estan veient passar cap al sud i cap a l'Atlàntic per diferents zones del llevant espanyol, com Dénia, Cap de Palos, Cap de Gata i l'Estret de Gibraltar.