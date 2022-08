Foto: Generalitat

A quarts d'onze de la nit del 31 de juliol, el Departament d'Interior i Protecció Civil de la Generalitat van anunciar que es desactivava el Pla INUNCAT després del període de pluges intenses que s'esperava en alguns punts de Catalunya durant el cap de setmana. Segons van explicar, no s'han registrat incidents greus.

Les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) expliquen que les zones on es van registrar precipitacions més fortes són a Orís (Osona), on es van acumular 60,6 litres per metre quadrat en mitja hora, mentre que a Castellar de n'Hug (Berguedà) van caure deixat 31 litres per metre quadrat també en 30 minuts.