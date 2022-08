La consellera, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha dit que la Generalitat ha actualitzat els protocols per a abordar les punxades als espais de lleure nocturn i que per això "ara tothom pot estar tranquil" perquè, en cas de ser víctima d'una punxada en un bar o una discoteca, tindrà un bon acompanyament. En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Verge ha manifestat també la seva voluntat que no es generi una alarma social per aquests fets, si bé en les darreres setmanes se n'han donat força casos.

Tot i això, la consellera ha admès que des del Govern estan "preocupats" per aquest augment de les denúncies, si bé ha assegurat que estan treballant en protocols conjunts amb l'oci nocturn i els cossos policials per millorar la consciència i la formació per prevenir aquests casos i també per ajudar les víctimes.

NOU PROTOCOL

Si s’intueix que es pot haver produït una punxada, el protocol subratlla la importància de fer cas de les sensacions de la persona afectada, i de demanar o oferir suport. No s'ha d'anar a casa directament, sinó a un centre sanitari al més aviat possible i acompanyats d'algú.

Al CAP o a l'hospital hauran de seguir el protocol de punxada accidental, valorant l’activació del protocol de profilaxi postexposició a VIH, cosa que cal fer durant les 72 hores posteriors a la punxada.

En cas que se sospiti que hi ha pogut haver una agressió sexual, s’activarà el protocol d’atenció per agressió sexual recent.

Qui també ha fet una petició és l'Observatori contra l'Homofòbia, que vol implicar els punts liles en aquesta lluita.