Un total de 98 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya des de l'1 de gener fins al 31 de juliol d'aquest any, fet que suposa un 3% menys de víctimes mortals que el 2019, darrer any sense restriccions per la pandèmia.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat en un comunicat aquest dilluns que el conjunt de morts i ferits greus ha estat de 479, un 15,5% menys que el 2019.

També hi ha hagut gairebé un 20% menys d'accidents mortals o greus en comparació del 2019, passant de 481 a 388.

El 77,6% de les víctimes mortals durant els set primers mesos de l?any eren homes (76) i el 22,4% dones (22).

Trànsit també ha destacat que hi ha hagut un alt percentatge d'homes entre els ferits greus aquest any: dels 376 registrats, 275 són homes (el 73,1%) i 101 són dones (el 26,9%).