El Consell de Ministres aprovarà aquest dilluns, a segona volta, l'avantprojecte de llei de protecció, drets i benestar dels animals, que endureix les penes per maltractament a través d'una reforma del Codi Penal, segons han detallat fonts del Ministeri de Drets Socials , departament impulsor de la iniciativa.

Alhora, es prohibeix la utilització d'animals en activitats i espectacles en què puguin patir dany, crueltat o mort, com ara les baralles de galls o el tret al colomí.

D'aquesta manera, el projecte legislatiu torna al Consell de Ministres sis mesos després de la primera aprovació i estarà llest per iniciar la tramitació parlamentària. Es tracta d'una de les iniciatives centrals per a Unidas Podemos, soci minoritari de la coalició, que l'any passat ja va demanar l'agilitació.

Al departament que dirigeix Ione Belarra destaquen que es tracta d'una norma "pionera" per "protegir i garantir" els drets dels animals, establint un marc legal comú per al conjunt del territori, i els seus objectius són "posar fi al maltractament, abandó i sacrifici dels animals".

Així, l'avantprojecte contempla l'enduriment del delicte per maltractament, que en cas de resultat de mort arriba penes de fins a 24 mesos , que s'elevaran fins als 36 mesos en cas que hi concorri més d'un agreujant.

SACRIFICI ZERO I LA CRIA NOMÉS EXERCIDA PER PROFESSIONALS



A més, s'inclou en aquests supòsits tots els animals vertebrats, com ara els porcs senglars, el maltractament dels quals no comportava retret penal fins ara.

La llei també preveu la prohibició de sacrifici d'animals de companyia (principi de 'sacrifici zero'), llevat que hi concorrin motius sanitaris i eutanàsics.

També potencia la lluita contra l'abandó d'animals , ja que s'estima que cada any a Espanya es deixen a la seva sort uns 300.000 exemplars, cosa que equival a 800 al dia. Per això, s'estableix que totes les mascotes hauran d'estar identificats i la cria només podrà ser exercida per criadors registrats i professionals.

PROHIBIT COMERCIALITZAR GOSSOS I GATS A BOTIGUES



D'altra banda, es prohibeixen els circs amb animals i la comercialització de gossos, gats i fures a les botigues de mascotes, així com la seva exhibició i exposició al públic amb finalitats comercials.

Així mateix, els zoos i els dofinaris es reconvertiran, tal com planeja l'avantprojecte, en centres de recuperació d'espècies autòctones.

El text normatiu ja assenyalava al febrer que a Espanya una de cada tres llars posseeix un animal de companyia i 13 milions d'animals estan registrats i identificats , però s'estimava que la meitat dels animals de companyia existents es troben fora del control oficial. no estar identificats de manera legal, amb el risc que això suposa, no només per a la protecció adequada sinó també per a la pròpia seguretat i salut pública.

D'aquesta reforma legal en queden exclosos els animals dels espectacles taurins, els animals de producció, els animals d'experimentació i de recerca, inclosa la docència.

Tot i això, sí queden inclosos els gossos de caça, que hauran de quedar inscrits com a tal al nou Registre d'Animals de Companyia i hauran d'estar vinculats a la llicència de caça del seu titular i preveu l'esterilització d'aquests si es mantenen a l'exterior de habitatges o poden tenir contacte no controlat amb altres, entre altres mesures o si conviuen al mateix espai gossos de diferent sexe.