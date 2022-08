L' Institut de Salut Carlos III (ISCIII) , dependent del Ministeri de Sanitat, ha estimat que hi ha hagut 2.176 morts atribuïbles a les altes temperatures durant el mes de juliol.

La darrera dada que recull l'estadística de Monitorització de la mortalitat diària (MoMo) per excés de temperatura és la referida al dissabte 30, amb 51 decessos estimats.

A nivell detallat, el primer dia de l'onada de calor, el diumenge dia 10, es van produir, segons les estimacions de l'ISCIII, 15 morts atribuïbles a la temperatura. Des d'aleshores, s'hauria produït una escalada contínua, ja que el dia següent, el dilluns 11 es van registrar 28 morts estimades per excés de temperatura.

Una persona omple una ampolla d'aigua en una font, el 12 de juliol del 2022, a Madrid (Espanya). La segona onada de calor de l'estiu podria assolir temperatures màximes de fins a 47 graus centígrads (ºC) en alguns punts de la península

Aquesta dada va augmentar fins als 41 casos estimats del dimarts 12 de juliol i fins als 60 el dimecres 13. El dia següent, el 14 de juliol, va ser, juntament amb divendres, dels pitjors dies de l'onada de calor, ja que en alguns municipis es van registrar valors propers als 44 o 45ºC, com a les valls del Tajo, Guadiana i Guadalquivir; els 42ºC a la vall del Miño i els 41ºC a la vall de l'Ebre ia la zona centre.

Segons les estimacions de l'ISCIII, el dijous 14 de juliol es van produir 93 morts per la calor, una xifra que va augmentar fins als 123 del divendres 15. El dissabte 16 la dada va ser de 150. Fins a assolir el bec, de 184, que es va produir el dimarts 19 de juliol. Des de llavors, les xifres de morts atribuïbles a la calor han baixat, en línia amb la baixada de les temperatures.

Les dades procedeixen del sistema MoMo de l'ISCIII , que fa estimacions estadístiques d'excessos de mortalitat per a un dia determinat comparant sèries històriques.

"Calcula i infereix valors relatius a totes les causes i atribuïbles a temperatura, no números exactes de defuncions. És a dir, les xifres que es veuen al Panell MoMo no són persones mortes (no és un registre de defuncions), sinó el resultat del càlcul estadístic en forma d'estimació. En definitiva, que no és correcte dir que aquesta onada de calor ha causat X morts de persones", necessiten fonts de l'ISCIII a Europa Press.