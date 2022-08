Joves gaudint a les platges de Barcelona/ @EP

L'hostaleria catalana espera tancar la temporada d'estiu amb xifres que igualin les del 2019 , any previ a la pandèmia de coronavirus, encara que els preus, globalment, estan a l'alça com a conseqüència de la inflació.

En declaracions a Europa Press, professionals del sector han argumentat que la tornada a la normalitat és conseqüència de la reactivació del mercat internacional, de l'absència de restriccions i de les ganes de la població de tornar a sortir de vacances després de dos anys marcats per la pandèmia.

Tot i així, el president de l' Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave), Jordi Martí , ha advertit que "no totes les rutes aèries estan funcionant completament", així que pot passar que l'oferta d'agost no sigui suficient per cobrir la seva demanda : les rutes més afectades són a Rússia, per la guerra, ia la Xina i el Japó, per les restriccions.

Tot i això, "hi ha països que s'estan beneficiant" com a destinació turística des de Catalunya que altres tinguin restriccions: Amèrica del Sud i els Estats Units, el Pròxim Orient i l'Àsia en general, la Conca de la Mediterrània i, especialment, Àfrica; mentre que a poca distància destaquen les illes.

RECEPCIÓ DE TURISTES



També ha explicat que les reserves d'última hora per viatjar "estan sortint molt cares", a més de la inflació, per un nivell de demanda que el sector no esperava; no obstant això, mentre que l'emissor està aconseguint unes xifres molt positives, al sector de viatges receptiu de turistes a Catalunya li costa més arrencar.

A les agències de viatge que reben turistes els està afectant especialment la manca de turisme rus, “molt important i consolidat, i que ha deixat de venir”, tot i que està sent substituït, en part, pel turisme de proximitat.

Amb tot, ha afirmat que tots els professionals del sector estan intentant no disparar els preus per no espantar la demanda, que continua tenint ganes de sortir, perquè els ciutadans "han estat dos anys amb aquell viatge al calaix, amb promeses, estalviant" .

BARCELONA "S'ACOSTA" A 2019



El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals , ha celebrat que la ciutat té "tota la planta hotelera oberta" , a diferència de l'any passat, en què les xifres del sector es van quedar estancades, per la qual cosa l'ocupació es apropa a la del 2019, rondant el 85%.

El gerent del Gremi d'Hostaleria de Sitges -una de les localitats més demandades de la costa de Barcelona-, Alejandro Eguía, ha assegurat que "la demanda respon bé", amb ocupacions al voltant del 90%, i amb una pujada de preus que també repercuteix sobre les cartes de restaurants o sobre activitats.

OCUPACIÓ TOTAL A GIRONA



Esther Torrent, presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona, ha assegurat que el juliol s'ha tancat amb ocupacions mitjanes del 80% i que, a l'agost, s'espera assolir el 100%, sobretot en destinacions de costa.

Ha destacat la recuperació dels mercats francesos i alemany, la consolidació del nacional, d'unes estades més llargues i una dilatació de la temporada fins a l'octubre, tot i que s'ha mostrat "prudent" de cara al setembre, per la situació macroeconòmica.

A Girona, a més, destaca l'oferta de càmpings : així ho ha explicat el vicepresident de l' Associació de Càmpings de Girona, Josep Maria Pla , que també destaca la tornada del turista estranger, i que la demanda "s'acaba d'omplir" amb el nacional.

Tot i que els càmpings han augmentat els preus a causa de la pujada dels preus de l'energia i de la inflació, Pla assegura que "encara no repercuteix en la demanda, perquè el client és conscient que tots els preus estan pujant moltíssim".

TARRAGONA NOTA L'ABSÈNCIA RUSSA



El portaveu de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià , ha sostingut que, tot i que les xifres d'ocupació d'aquest estiu "s'estan acostant" a les del 2019, es nota la manca del mercat rus , principalment als hotels, mentre que els càmpings i els apartaments no la pateixen tant.

Tot i que l'empresari està sent "caut, perquè hi ha molta competència", Guardià ha reconegut que els preus a Tarragona també van a l'alça, cosa que de moment tampoc no repercuteix en la demanda, entre la qual destaca el mercat espanyol, francès, alemany, holandès, belga i irlandès, mentre que el britànic es queda estancat.

LLEIDA INTENTA "CONSOLIDAR" LA SEVA DEMANDA



El 2021, Lleida va destacar entre totes les províncies catalanes per ser una destinació menys demandada que les costaneres, però que alhora oferia unes estades basades en les activitats a l'aire lliure, una cosa molt buscada durant la pandèmia de coronavirus, per la qual cosa va ser la única que ja va superar les xifres del 2019.

I, aquest any, l'objectiu dels hotelers de Lleida és "consolidar" la demanda de l'any passat, segons el secretari general a la Federació Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, que, no obstant, no creu que es puguin superar les ocupacions de l'any passat i que destaca que allà també han pujat els preus, encara que de manera continguda.