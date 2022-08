Turistes gaudint de la calor a la platja de Barcelona/ @EP

Catalunya ha viscut un mes de juliol "entre els tres més càlids" mesurats, juntament amb els del 2015 i 2006, sent el més càlid a diverses comarques del nord, sobretot al Pirineu i Prepirineu, ha informat aquest 1 d'agost el Servei Meterològic de Catalunya (SMC) en un comunicat.

El mes ha estat marcat per una falca anticiclònica persistent i per una massa d'aire tropical molt càlida als nivells més baixos de la troposfera que ha provocat valors tèrmics de plena canícula a Catalunya. Les anomalies positives de temperatura han estat per sobre dels 4 graus centígrads a gran part de la meitat nord de Catalunya , relacionats amb la persistència de la calor i no tant amb els registres màxims assolits.

Entre els dies 11 i 25 de juliol del 2022 es va produir una de les onades de calor més persistents mesures a Catalunya, amb més de dues setmanes de calor superior a la normal en plena canícula. La persistència de la massa d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica que va dominar la península ibèrica durant més de dues setmanes, arribant en alguns moments fins i tot a la Gran Bretanya, és la causa d'“un dels períodes més llargs de calor sostinguda” a Catalunya els darrers anys.

Tot i l'excepcionalitat, només quatre de les 153 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (Xema), que tenen més de deu anys de dades, van superar la màxima de tota la sèrie i 23 la d'un mes de juliol.

Les nits tropicals -temperatura igual o superior als 20 graus- van ser habituals a sectors costaners, però també a llocs elevats de l'interior , i nits tòrrides -amb temperatura igual o superior als 25- a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb el Raval amb 15.

Mapa de la temperatura mitjana mensual a Catalunya el mes de juliol/ @Servei Meteorològic de Catalunya

El mes ha estat molt càlid al nord de Catalunya, mentre que al sud ha estat càlid, però amb unes anomalies més moderades.

De les 110 estacions de la XEM gestionades pel SMC amb més de 20 anys de dades, la meitat han igualat o superat el juliol més càlid de la sèrie , fonamentalment al Pirineu, Prepirineu i massís del Montseny; a la depressió central, del litoral i del prelitoral, els juliols de 2015 i 2006 encara van ser lleugerament més càlids.

A Cabanes (Girona) , amb una sèrie de temperatura de 72 anys, des del 1950, ha estat el mes de juliol més càlid de la sèrie, amb una mitjana de 26,7 graus.