La inestabilitat laboral és un fet comú avui dia i són força els casos en què es veuen minvats els ingressos mensuals. Això afecta la manera d'afrontar tant les despeses habituals com la solvència per pagar els deutes al dia. Això ens presenta la protagonista d'aquesta història.

MP (inicials de la protagonista) tenia uns ingressos estables des de fa ja força anys. Amb això, tenia la possibilitat d'ajudar econòmicament alguns familiars que no tenien aquesta sort demanant un crèdit financer al seu nom. Això juntament amb algun préstec personal que va sol·licitar rondava una quantia propera als 70.000 euros.

Durant aquest temps, podia fer front regularment a la quota mensual fins que tot s'ensorra. A finals del 2019, aquesta catalana queda aturada i passa de rebre la seva nòmina a un subsidi per desocupació per a més grans de 52 anys. Això provoca una disminució important dels seus ingressos i, per tant, la impossibilitat de pagar la quota.

A inicis del 2020, amb una pandèmia a punt de començar, trobar feina per posar-se al dia semblava impossible, per la qual cosa va haver de buscar una altra solució. Va contactar amb els advocats de l' Associació d'Ajuda a l'Endeutament i, després de l'estudi de la seva situació, van aconsellar declarar-se insolvent i tramitar la Llei de la Segona Oportunitat.

Començant el procés ja tenien assegurat un dels dos possibles finals: un acord per pagar part del deute de manera assequible o el perdó del 100%.

Quins passos s'han seguit

Aquest procediment atorga diferents beneficis i alguns s'obtenen immediatament. Amb el primer escrit presentat s'aconsegueix suspendre l'obligació de pagaments i paralitzar qualsevol intent d'execució sobre el patrimoni del beneficiari ”, detalla Andrea Olcina, advocada de l'Associació.

Després d'aquest tràmit, comença un període per negociar amb els creditors. Se'ls presenta una proposta d'acord per la qual l'associada només pagaria el 10% del deute en quotes assumibles. Aquests des d'un primer moment es van mostrar reticents a negociar, i així ho van demostrar rebutjant aquesta proposta.

El “fracàs” en l‟intent d‟acord no va ser una mala notícia. En fer-se davant de notari, queda en document de domini públic que la deutora ha intentat un acord i han estat els creditors els que no han acceptat aquest intent. Això permetia sol·licitar als tribunals l'exoneració del 100% del deute.

Finalment, la demanda de concurs presentada pels advocats davant dels jutjats de Barcelona donava pas al perdó de la quantia total que tenien a deure. Això va ser concedit pel Jutjat de Primera Instància núm. 50 de Barcelona el 18 de juliol passat, incloent-hi els deutes amb l'Ajuntament de Barcelona.

Quins requisits s'han de complir per tramitar la Llei de la Segona Oportunitat

No tothom es pot acollir al procediment, i són obligatoris alguns requisits. Aquests són: la insolvència de l?interessat, que la quantia global del deute no superi els cinc milions d?euros, l?intent d?un acord de pagaments i, per descomptat, que no hagi estat condemnat per delictes socioeconòmics. Tot això es resumeix que el sol·licitant sigui un deutor “de bona fe”.

Un cop comprovats aquests pressupostos es va dictar la resolució definitiva concedint el BEPI (Benefici d'Exoneració del Passiu Insatisfet) ha suposat deixar la deutora lliure dels 57.879,90 euros que havia de pagar.

Ja són gairebé 70 les exoneracions de l'Associació d'Ajuda a l'Endeutament des de començament del 2022. Algunes sentències en què inclouen fins i tot deute públic com els 235.942,38 euros a Castelló del 14 de juliol o mantenint béns, com els 302.585,54 euros a Barcelona del 5 de juliol.