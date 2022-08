A moltes persones els costa desconnectar. Foto: Pexels

La primera setmana d'agost marca per a una gran part de la població l' inici de les vacances estivals. Alguns afortunats havien començat abans i d'altres ho faran més endavant. Siguin llargues o curtes, l'objectiu d'aquests dies és desconnectar, no haver de programar el primer despertador per anar a la feina i canviar les responsabilitats i tasques diàries per hobbies i estones d'oci llargues.

O, com a mínim, això diu la teoria. Perquè segons una enquesta en línia feta pel portal d'ocupació Jobatus , el 57% dels espanyols no aconsegueix desconnectar del tot de les seves tasques laborals durant les vacances . Tot i que no es tracti de quelcom habitual, mirar el telèfon mòbil, el correu electrònic, estar pendent de converses amb caps o amb companys de feina evita que la desconnexió sigui total.

De fet, un 55% del total que va respondre afirmativament a no saber desconnectar del tot va admetre que havia establert algun contacte amb els seus caps o amb els companys de la feina almenys una vegada al dia durant les vacances, tot i que no haurien, ja que "gaudien" de les seves vacances. A més, el 22% dels enquestats van admetre estar actius a la feina més de dues vegades al dia mentre estaven de vacances.

Foto: CCOO

UN DRET RECONEGUT PER L'ESTAT

Ja sigui per "iniciativa" pròpia o per consultes de superiors o companys, interrompre les vacances (o el temps lliure fora d'hores de feina, entre setmana o els caps de setmana) és una cosa que s'ha arribat a legislar.

Així es fa a l' article 88 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Posteriorment, es va incloure a l'article 20 bis de l'Estatut dels Treballadors un punt que regula els drets dels treballadors a la intimitat en relació amb l'entorn digital ia la desconnexió.

Sindicats com la UGT, Inspecció de Treball i altres agents han advertit que, de la mateixa manera que s'han de respectar els horaris laborals, també s'ha de garantir el temps lliure i la conciliació, en qualsevol moment de l'any.

MARCAR LÍMITS, LA CLAU

L' augment del teletreball, una de les derivades de la pandèmia, ha fet que cada cop més gent s'hagi acostumat a consultar el correu o mirar qualsevol aspecte relacionat amb la feina .

Cal fer el possible per evitar imatges com aquesta. Foto: Labyfis

Per això, els experts aconsellen marcar-se uns límits, establir on es pot arribar i on no. Alguns, com l'asseguradora Alares, estableix pautes i regles que cada treballador podria intentar aplicar-se.

1) Reconèixer que necessitem temps de desconnexió

2) Informar el nostre entorn laboral dels nostres horaris

3) Fer ús només del compte de correu personal, no el professional

4) Mesurar el temps dús dels dispositius, fins i tot per al temps de lleure

5) Informar, prèviament, els companys i superiors que no estarem disponibles

6) Usar les eines de 'fora de l'oficina' que ja tenen eines com el correu electrònic corporatiu